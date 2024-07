Poutine et Xi Jinping adressent un message à l’occident 

Xi Jinping et Poutine (REUTERS)

Ce mercredi, le président russe, Vladimir Poutine, et son homologue chinois, Xi Jinping, se sont rencontrés à l’occasion d’un sommet organisé au Kazakhstan. Les deux hommes ont profité de l’occasion pour souligner la bonne entente entre les deux nations qui se sont considérablement rapprochées depuis quelques mois.

C’est à Astana que les deux hommes ont pu échanger, à l’occasion d’une rencontre des membres de l’Organisation de Coopération de Shanghaï (OCS). Cette organisation commercial-politique est surtout composée de nations dites autocrates. L’Iran l’a notamment intégré l’an dernier, tandis que la Biélorussie devrait en devenir l’un des membres à part entière, à partir de ce jeudi.

L’Organisation de Coopération de Shanghaï se développe

L’Organisation de Coopération de Shanghaï (OCS) est actuellement composée de neuf pays membres (Chine, Inde, Iran, Russie, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan). Un mouvement perçu comme étant un tremplin visant à favoriser la concurrence aux organisations occidentales. À travers cette ambition claire et affichée, les nations concernées veulent surtout mettre en avant leur vision d’un monde multipolaire.

Selon certains chiffres, les pays membres de l’OCS regroupent, à ce jour, 40% de la population mondiale et 30% de son PIB. Pour autant, tout n’est pas si fluide au sein de cette organisation, puisque les États concernés, bien qu’alliés, n’en restent pas moins rivaux sur le plan commercial, politique et social. On pense notamment à la Chine, l’Inde et le Pakistan, dont les relations sont extrêmement tendues.

Des tensions en interne, qui restent palpables

En outre, Moscou, depuis le début de la guerre en Ukraine, a décidé de repenser ses partenariats stratégiques et cible désormais plusieurs pays d’Asie centrale, quitte à faire de l’ombre parfois à Pékin ou encore à la Turquie d’Erdogan qui est un acteur central de cette région du globe. L’adhésion de la Biélorussie permettra à l’OCS d’avoir un premier pied sur le versant occidental du Vieux Continent.