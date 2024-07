Maghreb: une entreprise locale décroche un prix européen

Photo : DR

L’Entreprise nationale des travaux aux puits (ENTP), filiale intégralement détenue par le Groupe algérien Sonatrach, a été honorée par la prestigieuse distinction « Best Quality Leadership Awards 2024 » dans la catégorie « Gold ». Ce prix, décerné par l’European Society for Quality Research (ESQR) basée en Suisse, témoigne de l’excellence et du leadership de l’ENTP dans le domaine de la qualité.

La cérémonie de remise de ce prix s’est déroulée le 30 juin dernier au Théâtre de l’Hôtel Le Plaza à Bruxelles. Abdelghafour Ghellab, PDG de l’ENTP, a reçu cette distinction en présence de Mohamed Al Amine Bencherif, ambassadeur de l’Algérie en Belgique, qui a soutenu la délégation de l’ENTP tout au long de l’événement. Cette reconnaissance met en lumière les efforts constants de l’ENTP pour promouvoir la culture de la qualité, l’innovation technologique et l’excellence opérationnelle.

Le prix « Best Quality Leadership » est un hommage à l’engagement des organisations à l’échelle mondiale en matière de pratiques exemplaires et de réalisations en qualité. En 2024, 56 entreprises, organisations et institutions de 41 pays ont été distinguées parmi une sélection de 144 pays. L’ENTP se distingue comme la seule entreprise algérienne et l’unique représentante du secteur pétrolier à recevoir cette reconnaissance cette année.

Lors de la conférence précédant la cérémonie, Abdelghafour Ghellab a exprimé, devant un auditoire prestigieux, sa gratitude envers tous les collaborateurs de l’ENTP pour leur dévouement à la qualité. Il a également salué le soutien indéfectible de Sonatrach, l’entreprise mère, qui contribue significativement à l’amélioration continue de la qualité dans tous les segments d’activité de l’ENTP. Cette distinction reflète non seulement l’expertise technique de l’ENTP mais aussi son engagement à exceller et à innover dans l’industrie pétrolière.