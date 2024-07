Programme d’assainissement pluvial à Cotonou : réception provisoire des ouvrages du Lot 1

Photo : DR

Les quartiers Sètôvi et Akpakpa-Dodomè, à Cotonou, pourront désormais tourner le dos aux affres de l’inondation grâce au Programme d’assainissement pluvial de Cotonou (Papc) initié pour mettre fin à l’inondation et assainir la ville de Cotonou. Démarrés le 20 décembre 2021, les travaux du Lot 1 de ce projet, comprenant les bassins versants Y et PA3, sont terminés.

Le mercredi 17 juillet 2024, a eu lieu la cérémonie de réception provisoire de ces ouvrages en présence de Oswald Gangbo, coordonnateur du programme, du directeur général adjoint de Agetur, Marcellin Bocove, des cadres de la société Hnrb et des autres parties prenantes.

La cérémonie a débuté par la visite du Bassin Y situé dans Akpakpa allant du quartier Jak à l’Hôtel du Lac dans le 4e arrondissement de Cotonou. Cette revue de l’état des réalisations a pris fin au quartier Sètôvi à Vêdoko dans le 10e arrondissement de Cotonou. Décrivant le contenu de la réalisation de ces ouvrages, le DG adjoint de Agetur a révélé qu’au niveau du bassin versant Y, il y a eu la construction de collecteurs d’assainissement pluvial de 935 mètres linéaires, le pavage de 1,6 km de rues.

Concernant le bassin versant PA3, ont été construits un bassin de rétention d’eau d’une capacité de 116.500 mètres cubes, 672 mètres linéaires de collecteurs, le pavage de 8,5 km de voies et l’aménagement de réserves d’habitats naturels pour la flore et la faune. Des travaux confortatifs, à savoir : l’éclairage public, le reboisement et l’aménagement des espaces verts ont été réalisés pour l’ensemble des ouvrages de ce lot 1 financé par la Banque Mondiale à hauteur de 17.094.082.367 FCFA.