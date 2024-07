Qualité de vie en Afrique : 2 pays d’Afrique du Nord cités

Egypte (Le Caire). Photo shady shaker-Pixabay

La qualité de vie, concept multidimensionnel au cœur des préoccupations sociétales modernes, englobe un large éventail de facteurs qui influencent le bien-être individuel et collectif. Au-delà du simple confort matériel, elle intègre des aspects aussi variés que la santé, l’éducation, l’environnement, la sécurité, et les opportunités socio-économiques. Cette notion complexe reflète la capacité d’une société à répondre aux besoins fondamentaux de ses citoyens tout en leur offrant les moyens de s’épanouir pleinement.

Dans ce contexte, un récent classement de Numbeo, plateforme de référence mondiale en matière de données sur le coût de la vie et la qualité de vie, jette un éclairage intéressant sur la situation en Afrique. Ce palmarès, relayé par Business Insider Africa, révèle une réalité contrastée où certains pays émergent comme des havres de bien-être relatif sur le continent.

L’Afrique du Sud, en tête du classement avec un score de 147,1, confirme sa position de locomotive continentale. Le pays de Mandela, malgré ses défis persistants, parvient à offrir un cadre de vie attrayant, fruit d’une économie diversifiée et d’institutions démocratiques solides. Cette première place souligne l’importance d’une approche holistique du développement, alliant croissance économique et progrès social.

Le Maroc se démarque particulièrement en se hissant à la deuxième place. Avec un score global de 111,9, le Royaume chérifien s’impose comme un modèle régional, témoignant des efforts considérables déployés pour améliorer les conditions de vie de sa population. Cette performance remarquable s’inscrit dans une dynamique de développement à long terme, où infrastructures modernes et politiques sociales progressistes se conjuguent pour créer un environnement propice à l’épanouissement des citoyens.

Le Kenya, troisième du podium avec 106,4 points, illustre quant à lui le potentiel de l’Afrique de l’Est. Ce pays, véritable hub technologique régional, démontre comment l’innovation et l’entrepreneuriat peuvent contribuer à l’amélioration tangible des conditions de vie.

L’Égypte, quatrième au classement et autre représentant nord-africain dans le top 5, conjugue héritage millénaire et modernité pour offrir à ses habitants un cadre de vie en constante évolution. Les grands projets d’infrastructure et la diversification économique entrepris ces dernières années semblent porter leurs fruits en termes de qualité de vie.

Le Nigeria, géant démographique et économique de l’Afrique de l’Ouest, complète ce quintet de tête en cinquième position. Sa présence dans ce classement témoigne des progrès réalisés, notamment dans les grandes métropoles, malgré les disparités régionales qui persistent.

Ce palmarès de Numbeo, basé sur des critères tels que le pouvoir d’achat, la sécurité, la santé, ou encore la pollution, offre une photographie nuancée de la qualité de vie sur le continent africain. Il met en lumière les réussites de certains pays tout en soulignant implicitement les défis auxquels font face de nombreuses nations africaines.

En effet, comme le souligne Business Insider Africa, l’inflation galopante dans plusieurs pays érode le pouvoir d’achat et rend l’accès aux biens essentiels de plus en plus difficile. Cette situation, couplée à un chômage élevé et à des systèmes de santé et d’éducation parfois défaillants, transforme le quotidien de millions d’Africains en véritable parcours du combattant.

Dans ce paysage contrasté, la performance du Maroc et de l’Égypte prend une dimension particulière. Ces deux nations d’Afrique du Nord semblent avoir trouvé un équilibre fragile entre tradition et modernité, entre développement économique et progrès social. Leur présence dans ce top 5 africain de la qualité de vie peut être vue comme le fruit d’une vision à long terme, où investissements stratégiques et réformes structurelles convergent vers un objectif commun : l’amélioration du bien-être des populations.