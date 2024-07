Recettes pétro-gazières : ce pays africain engrange 174 milliards FCFA

Le Cameroun continue de démontrer son potentiel significatif en matière d’hydrocarbures, avec des chiffres impressionnants pour le début de l’année 2024. La Société nationale des hydrocarbures (SNH) a récemment publié un communiqué révélant que le pays a généré environ 288,7 millions de dollars (soit 174,2 milliards FCFA) de revenus grâce à la vente de gaz naturel et de pétrole entre janvier et avril 2024. Ces chiffres témoignent de la vigueur du secteur énergétique camerounais et de son importance cruciale pour l’économie nationale.

Au cours de cette période, le Cameroun a produit 12,7 millions de barils équivalent pétrole, comprenant 922,3 millions de m³ de gaz naturel et 7,5 millions de barils de pétrole brut. Ces performances sont relayées par le média spécialisé Investir au Cameroun, qui souligne l’importance de ces ressources pour le pays d’Afrique Centrale. La SNH, dans son rôle de gestionnaire des ressources pétrolières et gazières du Cameroun, a également contribué significativement aux finances publiques. Elle a versé plus de 25 milliards FCFA en impôts et taxes au Trésor public, renforçant ainsi la contribution du secteur des hydrocarbures à l’économie nationale.

Le gouvernement camerounais a des prévisions ambitieuses pour l’année 2024, visant à atteindre un total de 801,6 milliards FCFA de revenus pétroliers d’ici la fin de l’année. Ces objectifs reflètent une stratégie claire visant à maximiser les bénéfices tirés de l’exploitation des ressources naturelles du pays. Le Cameroun, doté d’importantes réserves d’hydrocarbures, cherche à consolider sa position sur le marché énergétique régional et à attirer davantage d’investissements dans ce secteur.

L’expansion continue de la production et des exportations d’hydrocarbures pourrait également renforcer la position du Cameroun en tant qu’acteur clé dans le domaine énergétique en Afrique. Toutefois, pour réaliser pleinement ce potentiel, le pays devra relever plusieurs défis, notamment en matière d’infrastructures, de gouvernance et de gestion durable des ressources.