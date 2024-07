Royaume-Uni : une enseignante tombe enceinte de son élève de 15 ans

Photo DR

Les affaires d’abus sexuels impliquant des enseignants sur leurs élèves mineurs continuent de secouer le monde de l’éducation. Ces cas, bien que minoritaires, révèlent une réalité préoccupante qui transcende les frontières et les genres. Ils soulignent la nécessité d’une vigilance accrue dans les établissements scolaires et rappellent que les prédateurs sexuels peuvent être aussi bien des hommes que des femmes. Les victimes, souvent vulnérables et manipulées, portent généralement les séquelles de ces abus pendant de longues années, leur développement personnel et leur confiance en l’autorité étant profondément affectés.

Une récente affaire au Royaume-Uni vient illustrer cette problématique de manière particulièrement choquante. Rebecca Joynes, une enseignante de 30 ans, a été condamnée à six ans et demi de prison par le tribunal de Manchester pour avoir abusé sexuellement de deux de ses élèves âgés de 15 ans. L’affaire a pris une tournure encore plus dramatique lorsqu’il a été révélé que l’enseignante était tombée enceinte de l’un des adolescents.

L’engrenage des abus a débuté alors que Joynes, âgée de 28 ans à l’époque, traversait une période de vulnérabilité émotionnelle suite à une rupture amoureuse. Elle a admis s’être sentie flattée par l’attention que lui portaient deux adolescents, laissant ses barrières professionnelles s’effondrer.

Le premier contact inapproprié s’est produit sous le couvert d’un exercice de mathématiques, prétexte utilisé par Joynes pour partager son numéro personnel avec un élève. Les échanges ont rapidement migré sur Snapchat, réseau social prisé des jeunes, avant de déboucher sur des rencontres en personne. Lors d’un de ces rendez-vous, l’enseignante a franchi un nouveau cap en offrant à l’adolescent une ceinture de luxe d’une valeur de 413 euros, prélude à des relations sexuelles dans son appartement.

Malgré son arrestation et une interdiction formelle de contact non supervisé avec des mineurs, Joynes a récidivé. Elle a entamé une relation avec un second élève, également âgé de 15 ans, multipliant les rapports sexuels non protégés. C’est de cette relation qu’est née une grossesse, en dépit des affirmations de l’enseignante selon lesquelles elle ne pouvait pas concevoir.

Les témoignages des victimes au procès ont révélé l’ampleur des dégâts psychologiques causés par ces abus. L’un des adolescents a décrit son expérience comme un mélange de contrainte, de contrôle, de manipulation et d’abus sexuel et mental. Il a exprimé sa détresse face à l’impossibilité de voir son enfant, né de cette relation abusive et retiré à la naissance.

La juge Kate Cornell n’a pas mâché ses mots lors du verdict, soulignant la responsabilité de Joynes en tant qu’adulte et son échec à maintenir les limites d’une conduite appropriée. Elle a critiqué le manque de remords de l’accusée et son refus de reconnaître l’impact dévastateur de ses actes sur les victimes.

Le cas de Rebecca Joynes rappelle que la vigilance doit être constante et que les stéréotypes de genre n’ont pas leur place dans la lutte contre les abus sexuels sur mineurs. Il souligne également l’urgence d’une prise en charge adaptée des victimes, qui portent souvent les cicatrices de ces traumatismes bien au-delà de l’adolescence.