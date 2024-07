Russie – Chine: cette nouvelle coopération inquiète les USA

Arctique ((Steffen Graupner/Alfred-Wegener-Institut))

Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie et la Chine se sont considérablement rapprochées, tant sur le plan économique, que diplomatique. Dernier exemple en date : les travaux conjoints menés dans la région Arctique. Depuis quelque temps, Pékin et Moscou y collaborent étroitement.

Au cours des dernières années, la Russie a effectivement décidé de considérablement renforcer sa présence militaire dans la région Arctique. La décision de rouvrir et de moderniser plusieurs des bases militaires implantées sur place (ainsi que divers aérodromes abandonnés depuis quelques années déjà) a ainsi été prise. Une remise en forme, qui ne se fait pas sans l’appui de Pékin.

Russie et Chine explorent l’Arctique

En effet, la Chine de son côté, a décidé d’injecter des fonds, notamment dans tout ce qui touche à l’exploration et à la recherche polaire. Ensemble, les deux nations ont également annoncé la tenue d’exercices militaires conjoints, à quelques encablures des côtes américaines, de l’Alaska. Une situation complexe, qui confirme bien que la situation internationale est marquée par d’innombrables tensions.

Naturellement, côté américain, ces annonces démontrent bien que la région de l’Arctique est devenue une nouvelle terre suscitant les regards de nations curieuses et avides d’y établir leur supériorité. Le réchauffement climatique suppose en effet que de nouvelles routes s’ouvrent, de même que l’accès à de nouvelles ressources naturelles. Outre ces enjeux économiques, on peut aussi souligner les intérêts politiques de la région.

Une région ou chacun tente de préserver ses acquis

En Arctique, les USA disposent de nombreuses bases, militaires, mais aussi scientifiques. Face aux craintes américaines, la Chine a toutefois tenu à calmer le jeu, affirmant que, de son côté, elle souhaitait préserver la paix, la neutralité, mais aussi la durabilité et la stabilité dans la région. La Russie, elle, souhaite y créer sa « Route Maritime du Nord » lui permettant de livrer ses hydrocarbures en Europe et en Asie. En bref, tout le monde y a des intérêts et semble vouloir les défendre, ardemment.