Sahara Occidental : au Maghreb, douche froide pour ce pays après un petit espoir

Cyril Ramaphosa (AFP)

Le conflit du Sahara Occidental, vestige tenace de l’ère coloniale, continue de jeter son ombre sur le Maghreb. Cette région désertique, revendiquée à la fois par le Maroc et le Front Polisario soutenu par l’Algérie, est au cœur d’une dispute qui dure depuis des décennies. L’Afrique du Sud, fidèle à son héritage de lutte contre l’apartheid, s’est positionnée comme un fervent défenseur de l’autodétermination du peuple sahraoui, reconnaissant officiellement la République arabe sahraouie démocratique (RASD) en 2004. Cette position, ancrée dans une vision de solidarité panafricaine, a souvent été source de tensions avec le Maroc, qui considère le Sahara Occidental comme partie intégrante de son territoire.

Les récents changements au sein du gouvernement sud-africain avaient suscité un léger espoir de voir évoluer la position de Pretoria. Cependant, ces attentes ont été rapidement balayées par les déclarations sans équivoque du nouveau ministre des Affaires étrangères, Ronald Lamola. Tel un coup de tonnerre dans un ciel déjà chargé, Lamola a réaffirmé avec vigueur le soutien indéfectible de l’Afrique du Sud au Front Polisario.

Publicité

Devant la Chambre des représentants, le chef de la diplomatie sud-africaine a dressé un parallèle saisissant entre la lutte du peuple sahraoui et le combat historique de son propre pays contre l’oppression. Cette analogie, puisant dans les racines mêmes de l’identité nationale sud-africaine, renforce la détermination de Pretoria à soutenir ce qu’elle perçoit comme une cause juste.

L’appel lancé par Lamola aux Nations Unies pour l’organisation urgente d’un référendum d’autodétermination résonne comme un écho aux promesses non tenues de la communauté internationale. En qualifiant le Sahara Occidental de « dernière colonie du continent africain« , le ministre ravive le débat sur la décolonisation inachevée et place cette question au cœur des préoccupations panafricaines.

Le choix de Lamola, juriste de formation et ancien ministre de la Justice, pour diriger la diplomatie sud-africaine n’est pas anodin. Son expérience dans la conduite du procès contre Israël devant la Cour Internationale de Justice laisse présager une approche juridique et déterminée dans le dossier sahraoui. Cette nomination souligne la volonté du Congrès National Africain (ANC) de maintenir une ligne dure sur les questions qu’il juge fondamentales pour l’identité et les valeurs de l’Afrique du Sud post-apartheid.

Toutefois, l’horizon politique sud-africain n’est pas figé. L’émergence de l’Alliance démocratique comme force d’opposition pourrait, à terme, insuffler une nouvelle dynamique dans la politique étrangère du pays. Cette formation politique, moins attachée aux positions historiques de l’ANC, pourrait œuvrer à un assouplissement des relations avec des partenaires traditionnellement regardés avec méfiance, dont le Maroc.

Publicité

Pour le royaume chérifien et ses alliés, les déclarations de Lamola sonnent comme une douche froide, balayant les espoirs d’un rapprochement à court terme. Cette situation illustre la complexité des relations internationales en Afrique, où l’histoire, l’identité et les intérêts géostratégiques s’entremêlent dans un ballet diplomatique souvent imprévisible.

Le conflit du Sahara Occidental reste ainsi un nœud gordien des relations maghrébines et africaines. La position inflexible de l’Afrique du Sud, loin d’être isolée sur le continent, continue d’alimenter les tensions et de compliquer la recherche d’une solution négociée. Dans ce contexte, le rôle des organisations régionales et internationales, ainsi que l’évolution des dynamiques internes des pays impliqués, seront cruciaux pour dénouer cette situation qui semble, pour l’heure, dans l’impasse.