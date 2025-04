Maghreb : l’Espagne serre l’étau contre le trafic de drogue en provenance d’un pays

Des policiers espagnoles - Crédit : Belga

Face à un fléau qui alimente la criminalité organisée et menace la sécurité régionale, de nombreux pays redoublent d’efforts pour endiguer le trafic de stupéfiants. L’Espagne, en particulier, renforce ses dispositifs pour faire obstacle à l’arrivée massive de résine de cannabis depuis l’Afrique du Nord. À travers une série d’opérations ciblées, les autorités espagnoles multiplient les saisies et les arrestations, affirmant ainsi leur volonté de freiner l’implantation de réseaux criminels actifs dans les zones frontalières, notamment à Sebta (Ceuta), point stratégique pour les trafiquants.

Les chiffres des trois derniers mois traduisent une intensification des contrôles en mer. Entre janvier et mars, plus de 700 kilos de haschisch ont été interceptés dans les eaux entourant la ville autonome de Sebta. L’une des plus importantes saisies a eu lieu le 19 mars, lorsque les forces de la Guardia Civil ont découvert 173 kilos de résine à bord d’un bateau de pêche venant du Maroc. Les opérations menées à proximité de Punta Almina ont également permis de récupérer 220 kilos de drogue dissimulés dans des zones rocheuses, une méthode qui semble indiquer un changement dans la tactique des trafiquants.

Ces derniers misent désormais sur le transport maritime pour éviter les contrôles terrestres, jugés plus risqués. Le recours à de petites embarcations de pêche leur permet de s’approcher discrètement des côtes espagnoles. Une fois la cargaison larguée en mer, des plongeurs spécialisés sont déployés pour récupérer les ballots de drogue et les transférer dans d’autres bateaux plus discrets. Ce procédé, bien que complexe, semble être devenu la principale voie d’introduction du haschisch à Sebta.

La Guardia Civil, en coordination avec ses unités maritimes et les groupes de plongeurs spécialisés (GEAS), poursuit ses efforts pour perturber ce circuit. En janvier, par exemple, une opération conjointe a conduit à la saisie de 270 kilos supplémentaires en pleine mer. Ces résultats traduisent non seulement l’efficacité de la coopération entre services, mais également l’ingéniosité des méthodes utilisées par les trafiquants pour tenter de déjouer la surveillance.

Face à cette pression constante, les forces de sécurité espagnoles adaptent leurs stratégies et intensifient les patrouilles maritimes, tout en gardant une vigilance accrue sur les zones côtières et portuaires. Si les réseaux de trafic redoublent de créativité, les autorités entendent, elles aussi, faire preuve de réactivité et de fermeté pour maintenir la pression et entraver durablement ces flux illicites.