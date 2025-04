Énergie au Maghreb : un projet de stockage d’énergie pour renforcer l’accès à l’électricité

Dans sa course vers la transition énergétique, le Maroc souhaite franchir un palier. Pour soutenir l’émergence de ses énergies renouvelables et répondre à une demande électrique croissante, le royaume investit massivement dans un dispositif national de stockage d’électricité par batteries. Une initiative portée par l’Office National de l’Électricité et de l’Eau potable (ONEE), qui marque un tournant décisif dans la modernisation du système énergétique marocain.

Alors que les énergies renouvelables gagnent du terrain dans le mix énergétique marocain, le défi réside désormais dans leur gestion. Par nature intermittentes, ces sources d’énergie nécessitent des solutions capables de stocker l’électricité produite en excès et de la redistribuer lors des pics de consommation ou des creux de production. C’est précisément là qu’intervient le nouveau projet de stockage par batteries de l’ONEE.

Avec une capacité totale projetée de 1600 MWh, le dispositif sera déployé sur plusieurs sites à travers le pays. L’ambition est de stabiliser le réseau électrique national et mieux intégrer les énergies renouvelables au système, tout en limitant le recours aux centrales thermiques. Le Maroc connaît une croissance continue de sa consommation énergétique, portée par l’urbanisation, l’industrialisation et l’électrification rurale.

Pour anticiper ces besoins futurs, le pays ne se contente plus de produire davantage. Il veut gérer plus intelligemment son énergie. Le choix du stockage par batteries s’impose ainsi comme une solution technologique de pointe, capable de combler les écarts entre production et consommation en temps réel. Ce projet s’inscrit pleinement dans la vision énergétique du Maroc, qui vise à porter la part des énergies renouvelables à plus de 52 % dans le mix électrique d’ici 2030.

Pour y parvenir, le royaume mise sur une approche intégrée combinant infrastructures, innovation et coopération internationale. Le chantier du stockage par batteries est aussi perçu comme un levier de souveraineté énergétique. En assurant une meilleure gestion des flux électriques internes, le Maroc réduit sa dépendance aux importations et se positionne comme un acteur énergétique crédible à l’échelle régionale.