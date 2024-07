Secteur de l’immobilier au Bénin: nécessité d’une profonde réforme

Malgré l’existence de lois et autres dispositions qui régulent le secteur de l’immobilier, force est de constater que les problèmes sont nombreux et complexes. Les plaintes des usagers de ce secteur ne font que grossir. Il est peut-être temps que le gouvernement donne un grand coup de balai dans ce secteur.

Agences immobilières. C’est l’une des formes d’entreprise qui pullulent un peu partout au Bénin, surtout dans les grandes villes. Pourtant, la gestion immobilière reste une équation difficile à résoudre dans le pays. En dehors des arnaques dont sont victimes les Béninois et auxquelles le gouvernement de Patrice Talon à travers la réforme foncière fait face, de nombreux autres problèmes continuent de rendre la vie difficile aux Béninois avec les nombreuses agences immobilières dont la majorité ne sert que du vent à leurs clients.

En effet, A la faveur d’un communiqué de presse rendu public en fin de semaine dernière, le Procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), Mario Mètonou invite les victimes des sociétés « La Maison du luxe » et « Bénin Immo », à se faire enregistrer au secrétariat du Parquet spécial ou à comparaître à la prochaine audience fixée au 29 octobre 2024, pour se constituer directement partie civile devant la juridiction de jugement. Cet appel, précise le communiqué, tient lieu de ce que chaque semaine de nouvelles plaintes sont adressées au Parquet spécial contre les promoteurs de ces entreprises. Et ces deux entreprises ne représentent que la partie immergée de l’iceberg. Comme elles, de nombreuses autres agences immobilières continuent d’arnaquer les populations béninoises avec des piètres services, s’ils ne sont pas totalement inexistants.

Le problème ne se pose pas seulement dans l’achat ou la vente de parcelles. Même dans la location d’immeubles, la situation est presqu’identique. Les nombreuses agences immobilières qui s’empressent d’accaparer la gestion des immeubles se transforment très vite en collecteurs de loyers et rien de plus. Les problèmes que vivent les locataires ne font aucunement leurs préoccupations. Sans oublier que parfois, même les propriétaires sont lésés comme les locataires au grand dam de la règlementation en vigueur. Parfois, on se demande même si l’Etat dispose d’un fichier exact des agences immobilières opérant sur le territoire béninois ainsi que leurs domaines de compétence.

Après »Bénin Immo et « La Maison de luxe », beaucoup d’autres agences immobilières, fonctionnant parfois dans l’informel et une totale indiscipline, collectent l’argent des Béninois, leurs promettant des biens immobiliers qu’elles n’auront jamais. Comme l’Etat l’a fait avec les systèmes financiers décentralisés et l’interdiction de ce que les gens appellent communément « adogbè », il a le devoir d’intervenir dans le secteur de l’immobilier pour discipliner les acteurs et garantir la sécurité des populations béninoises.