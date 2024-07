Sénégal : Birame Bigué Ndiaye quitte la RTS

Photo d'illustration (Unsplash)

Le journaliste sénégalais Birame Bigué Ndiaye, figure bien connue de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), traverse une phase de transition significative dans sa carrière. Affecté à la Présidence de la République sous le mandat de l’ex-président Macky Sall, Ndiaye a récemment quitté la RTS pour de nouvelles perspectives professionnelles. Selon les informations de la presse locale, il a pris une disponibilité pour rejoindre l’ambassade du Sénégal aux Pays-Bas après le départ de Macky Sall du pouvoir le 2 avril dernier.

Ce changement n’est pas seulement une décision professionnelle; il est également influencé par des considérations personnelles. En effet, en s’installant aux Pays-Bas, Ndiaye se rapproche de son épouse, qui réside en Norvège. Ce choix témoigne de son désir de concilier ses obligations professionnelles avec sa vie familiale, tout en continuant à servir son pays dans un cadre diplomatique.

Ndiaye est une figure importante du paysage médiatique sénégalais. Son départ pour les Pays-Bas représente une opportunité de diversifier son expérience et d’apporter sa contribution dans un nouveau domaine. À l’ambassade, il pourra utiliser ses compétences en communication et en relations internationales pour renforcer les liens entre le Sénégal et les Pays-Bas.

Cette mutation intervient à un moment où de nombreux professionnels cherchent à réévaluer leur carrière et leurs priorités personnelles. Le choix de Ndiaye de rejoindre l’ambassade du Sénégal aux Pays-Bas reflète cette tendance à explorer de nouvelles voies, tout en restant fidèle à son engagement envers son pays et sa famille. Ce nouveau rôle pourrait également ouvrir des opportunités pour des collaborations internationales et des initiatives de promotion culturelle et économique sous sa houlette.