Sida: un médicament préventif 100% efficace pourrait devenir moins cher

Une nouvelle historique pour les personnes atteintes du VIH et du sida. En effet, alors que deux injections du traitement classique coûtent environ 40.000 aux personnes concernées, il a été révélé à l’occasion de la Conférence internationale sur le sida, qu’une entreprise américaine pourrait proposer un tout nouveau type de traitement.

Et ce dernier sera beaucoup moins cher que ce qu’il coûte actuellement aux personnes malades. Son prix pourrait être divisé par 1.000, puisqu’une injection, en version générique, coûterait 40 dollars uniquement. Et plus incroyable encore, outre la baisse des prix, c’est aussi au niveau de l’efficacité que le traitement est intéressant, parce qu’il présenterait un taux de réussite de 100%.

Une molécule générique, à 40 dollars

Ce médicament préventif devra être injecté une fois tous les six mois. Pour certains chercheurs, comme Andrew Hill de l’université de Liverpool, si ce traitement était administré aux populations à risque (travailleurs ou travailleuses du sexe, prisonniers, populations les plus pauvres), alors la transmission du VIH pourrait être totalement stoppée. De là à imaginer la fin du virus du sida ?

Pour rappel, près de 40 millions de personnes à travers le monde vivent ce jour avec le VIH et 1.3 million de malades ont été infectés rien qu’en 2023. Cette annonce signée du cabinet médical Gilead pourrait ainsi permettre d’atteindre l’objectif fixé par l’ONU, à savoir celui d’éliminer le virus du sida, de la liste des menaces pour la santé publique, d’ici à l’horizon 2030.

Une telle prouesse, déjà réalisée

Une annonce qui n’est pas sans rappeler celle sur l’hépatite C. À l’époque, le même cabinet Gilead facturait 84.000 dollars environ pour une seule injection. Depuis l’autorisation des génériques, le montant a considérablement chuté, pour atteindre là aussi les 40 dollars la dose, permettant ainsi de soigner plus rapidement et plus facilement les personnes exposées à la maladie.