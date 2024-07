Tourisme au Maghreb : les recettes ont atteint un montant astronomique en devises locales

La Banque Centrale de Tunisie. Photo : DR

Le tourisme au Maghreb représente une source significative de revenus pour les économies de la région. Ce secteur stratégique joue un rôle crucial dans l’apport de devises étrangères, contribuant ainsi à la stabilité économique et au développement des pays nord-africains. Les retombées financières générées par l’afflux de visiteurs internationaux se répercutent sur divers aspects de l’économie, allant de l’emploi à l’investissement en passant par le développement des infrastructures.

Les chiffres récemment publiés par la Banque centrale de Tunisie (BCT) mettent en lumière une progression notable des recettes touristiques du pays. Au 10 juillet 2024, ces revenus ont atteint la barre symbolique des 3 milliards de dinars, s’établissant précisément à 3089,9 millions de dinars. Cette performance marque une augmentation par rapport à la même période de l’année précédente, où les recettes s’élevaient à 2896,4 millions de dinars.

Publicité

Cette croissance des revenus touristiques s’inscrit dans une tendance haussière observée depuis plusieurs mois. Elle témoigne de l’attrait continu de la Tunisie en tant que destination touristique, malgré un contexte international parfois incertain. Les facteurs contribuant à cette hausse peuvent inclure une diversification de l’offre touristique, des efforts de promotion ciblés ou encore une amélioration de la qualité des services proposés aux visiteurs.

Parallèlement à cette évolution positive du secteur touristique, la BCT rapporte également une progression des revenus du travail en espèces. Ces flux financiers, qui constituent une autre source importante de devises pour le pays, ont totalisé 3925,5 millions de dinars au 10 juillet 2024. Ce montant représente une augmentation par rapport aux 3782,3 millions de dinars enregistrés à la même date l’année précédente.

La conjonction de ces deux tendances positives – l’augmentation des recettes touristiques et la croissance des revenus du travail en espèces – souligne la résilience de certains secteurs clés de l’économie tunisienne. Ces performances contribuent à renforcer la position financière du pays sur le plan international et peuvent potentiellement favoriser des investissements dans divers domaines économiques.

Il convient toutefois de noter que ces chiffres, bien qu’encourageants, s’inscrivent dans un contexte économique global qui reste complexe. Les défis liés à la stabilité économique, à la création d’emplois et au développement durable persistent et nécessitent une attention continue de la part des autorités et des acteurs économiques.