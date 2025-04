Agriculture au Maghreb : une récolte de 1,45 million de tonnes de céréales attendue

Photo Unsplash

Dans un contexte mondial marqué par l’incertitude climatique et les tensions sur les marchés agricoles, la Tunisie amorce une remontée spectaculaire dans sa production céréalière. Selon les récentes estimations publiées par le Département américain de l’agriculture (USDA), la récolte nationale pourrait atteindre 1,45 million de tonnes de céréales pour la campagne 2024/2025. Une performance remarquable, près de trois fois supérieure à celle de la saison précédente.

Portée par des conditions climatiques plus favorables et des efforts de soutien au secteur agricole, cette embellie s’explique aussi par un meilleur encadrement des agriculteurs et une politique de relance ciblée. Le blé, pilier de la consommation tunisienne, devrait représenter à lui seul 1,18 million de tonnes, tandis que la production d’orge est attendue à 272 000 tonnes, selon les chiffres relayés par l’Agence Ecofin.

Il s’agit là d’une progression stratégique qui pourrait contribuer à réduire la dépendance de la Tunisie aux importations, notamment dans un contexte géopolitique où les marchés céréaliers demeurent sous pression, notamment à cause des conflits en Europe de l’Est et des perturbations logistiques mondiales. Cette amélioration n’est pas un simple hasard météorologique. Elle s’inscrit dans une volonté plus large des autorités tunisiennes de revitaliser le secteur agricole, pilier de l’économie nationale.

L’enjeu : assurer une sécurité alimentaire durable, mais aussi stabiliser les revenus des agriculteurs, souvent exposés à des cycles de production imprévisibles. Plusieurs chantiers restent cependant à consolider : l’accès à l’eau, l’adoption de technologies agricoles intelligentes, et la modernisation des infrastructures de stockage et de distribution. Dans cette optique, la récente annonce d’un projet de coopération avec la Corée du Sud dans le domaine de l’agriculture intelligente laisse entrevoir un tournant structurel majeur.

Malgré les bonnes prévisions, les autorités restent vigilantes. Le suivi de la pluviométrie, la qualité des intrants agricoles, ainsi que les politiques de commercialisation interne seront déterminants pour transformer ce sursaut productif en dynamique durable. L’enjeu, au-delà des chiffres, est bien de reconstruire un modèle agricole autonome, moderne et équitable.