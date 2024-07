Tourisme: la France parmi les 5 pays les moins sûrs d’Europe

Photo 1jour1actu

La France est un pays des plus touristiques. Il faut dire que la destination a de quoi faire rêver… Paris, la Bretagne ou encore le sud du pays, avec la Provence et la Côte d’Azur. Malgré tout, ce n’est pas vraiment la destination la plus sécurisée, ni même la plus sécurisante pour les touristes.

C’est tout du moins ce qu’affirme le récent classement établi par HelloSafe. Selon ce rapport, la France serait le quatrième pays le moins sûr d’Europe dans lequel se rendre. En première position, se trouve la Russie, puis vient l’Ukraine, la Grèce, la France donc et en dernière position, l’Italie. Au niveau mondial, l’hexagone se positionne en 80eme position des pays.

Publicité

La France reste toujours aussi attractive

Malgré tout, la France reste le pays le plus attractif au monde. En 2023, ce sont quasiment 100 millions de personnes qui se sont rendues sur place. Et en 2024, les chiffres pourraient exploser, avec notamment l’organisation des Jeux Olympiques, qui débuteront d’ici à quelques jours. De quoi conforter la place de la France en tant que leader mondial du secteur.

Pour en arriver à ce classement, ce sont plus de 35 indicateurs qui ont été établis et étudiés par HelloSafe. Violence dans la société, stabilité politique, actes terroristes ainsi que niveau de criminalité et implication politique dans des conflits armés sont pris en compte. La question de la militarisation est aussi prise en compte. Ces données remontent de manière totalement transparente, notamment grâce à l’ONU ou encore à la Banque Mondiale et d’autres organismes.

Les Philippines, tout en bas du classement

A contrario, c’est l’Islande qui s’est imposée comme le pays le plus sécurisé d’Europe. Viennent ensuite le Danemark, l’Autriche puis la Suisse et enfin, la République tchèque. Au niveau mondial, le top 3 reste le même. Le Qatar et le Bhoutan sont également très bien positionnés. Les Philippines sont, quant à elles, le pays le plus dangereux au monde, dans lequel se rendre.