Tournée gouvernementale dans les arrondissements : De quoi occuper les proches de la Rupture

Photo Serge Boya

Après une tournée gouvernementale dans toutes les communes du Bénin il y a quelques semaines, des ministres du gouvernement et élus des partis soutenant les actions du président Patrice Talon rencontrent les citoyens des arrondissements. C’est une tournée dite de reddition de compte entamée pour exposer aux populations les réalisations du régime de la rupture. Mais au-delà il apparait clairement que l’objectif visé au fond est de faire adhérer les béninois aux idéaux de cette chapelle politique pour les élections à venir.



Après huit années de gouvernance, et à la suite d’une première édition de la tournée gouvernementale qui a parcouru les 77 communes du Bénin, le président Patrice Talon a déployé dans tous les arrondissements ses lieutenants. Ministres, députés, élus locaux et responsables de partis politiques qui partagent sa vision sillonnent depuis le week-end dernier les coins et recoins du pays pour vanter les réalisations du régime.

Dans un arrondissement de la commune de Parakou, le ministre Samou Seidou Adambi a dévoilé les efforts déployés par le gouvernement pour remédier à la question du chômage. Il a encouragé les jeunes à consacrer leur temps de manière plus productive en réduisant leur utilisation de WhatsApp au profit de recherches sur les opportunités offertes par les projets gouvernementaux. Samou Seidou Adambi a exhorté les jeunes à consulter les sites officiels pour s’aligner sur les projets disponibles. Tel était le message de Adanbi aux jeunes qui ploient sous le poids du chômage et du sous-emploi, même si les statistiques nationales évoquent un taux de chômage de moins de 5%.

Entouré du Préfet de l’Atlantique, du maire de Calavi et du Ca de Zinvié, les Ministres Abdoulaye Bio Tchané et Benjamin Hounkpatin sont allés entretenir les populations de Zinvié dans la commune d’Abomey-Calavi sur les réalisations du gouvernement « En matière d’électricité, avant 2016, on se souvient du scandale de Maria Gléta. Des milliards engloutis pour construire une centrale électrique qui n’a pas fait fonctionner une seule lampe. Mais depuis 2016, la production électrique est passée de zéro à 182 mégawatts. Les efforts se poursuivent pour atteindre les 400 mégawatts. Les coupures qu’on enregistre par moment, sont le fait de la vétusté des fils qui conduisent le courant. On doit les changer et c’est en cours », a déclaré Benjamin Hounkpatin devant des populations qui passeront encore la une partie de la nuit de ce samedi dans le noir.

Les messages seront quasiment les mêmes à Cotonou, à Agbangnizoun et un peu partout au Bénin. La stratégie du gouvernement consiste à aller dire et montrer aux populations ce qui est fait chez elles et qu’elles n’ont pas vu ou ont vu ou alors n’ont pas bien vu. Comme le déclarait Habibou Woroukoubou, député du parti Les Démocrates dans une interview accordée à notre journal, « on n’a pas besoin d’aller dire aux populations ce qu’on a fait pour elles. Ce sont plutôt elles qui doivent voir si quelque chose est vraiment fait et parler à votre place ». Du coup on peut le remarquer aisément, il s’agit d’une mobilisation des béninois autour des idéaux de Patrice Talon qui déclarait pourtant il y a quelques années que la popularité ne l’intéressait aucunement.

Est-ce 2026 qui fait courir autant le camp présidentiel ? S’il est vrai que le bilan est aussi bon que les messagers de Talon le disent aux populations, pourquoi devraient-ils se donner toutes cette peine ? Le bien ne fait pas du bruit et le bruit ne fait pas du bien dit-on. Dans tous les cas, c’est déjà une manière pour l’écurie Talon d’occuper ses proches et de les renvoyer vers leurs bases respectives. Certainement après l’étape des arrondissements, viendra celle des villages et quartiers de ville.