Un policier tire sur un footballeur après un match (vidéo)

Ramon Souza blessé

Terrible fin de match au Brésil. En effet, alors qu’une rencontre de seconde division régionale au Brésil avait lieu, un policier a ouvert le feu avec son flash-ball. Il a touché le gardien du club de Grêmio Anapolis. Les images saisissantes de la blessure du sportif n’ont pas manqué de faire le tour du monde.

Des images que les amateurs de sport détestent voir. En effet, alors que le Grêmio Anapolis a perdu sa rencontre l’opposant au Centro Oeste, certains supporteurs ont envahi le terrain. Un policier présent sur place, supposé assurer la sécurité de tous, s’est alors saisi de son flash-ball avant d’ouvrir le feu en direction de la foule, présenté sur le carré vert. Problème, il a touché le gardien, au niveau de la jambe.

Publicité

Un policier tir sur un gardien de football

L’athlète s’est alors effondré, incapable de continuer à courir. Il sera alors soigné sur le bord du terrain avant d’être pris en charge par des secouristes qui l’ont sorti sur civière pour ensuite le déposer à l’hôpital. Sa blessure, aussi grave soit-elle, ne devrait pas causer de dommage très graves : les jours du joueur ne sont pas en danger et ce dernier n’aura pas à être amputé.

Les images, effroyables, ont rapidement fait le tour du monde. Naturellement, le club a décidé de ne rien laisser passer et a confirmé que cet acte, qualifié d’horrible et de criminel, doit être étudié et puni. Le club de Grêmio espère que justice soit rapidement faite et surtout, que la sanction qui sera prononcée à l’encontre du policier ayant tiré, sera à la hauteur de la douleur du joueur.

Le ministère des Sports décide de réagir

L’incident a été tellement diffusé, commenté et partagé, que le ministère des Sports a tenu à lui aussi réagir. Sur son site internet, ce dernier affirme que ces images démontrent qu’une révision générale des procédures en place au Brésil, dans le cadre du maintien de la sécurité dans les stades, doit être effectuée de façon à ce que chacun se sente en pleine sécurité en allant voir ou jouer au football.