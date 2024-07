USA : Biden lâché par Obama ?

Photo AP

La course à la Maison-Blanche prend une tournure inattendue alors que des rumeurs circulent sur un possible retrait de soutien de Barack Obama à Joe Biden. Cette nouvelle, si elle se confirmait, pourrait ébranler sérieusement la campagne du président sortant, déjà fragilisée par une série de faux pas médiatiques et de performances peu convaincantes.

Le parcours de Biden ces derniers mois ressemble à un chemin semé d’embûches. Ses apparitions publiques ont été marquées par des moments de confusion et des déclarations maladroites qui ont fait le bonheur de ses opposants. Le point culminant de cette spirale descendante a été le débat face à Donald Trump, qualifié par beaucoup d’observateurs de « calamiteux ». Durant cet échange crucial, Biden a souvent peiné à articuler clairement ses idées, donnant l’impression d’un homme dépassé par les enjeux.

C’est dans ce contexte tendu que le Washington Post a lâché une véritable bombe politique : Barack Obama, mentor et ancien patron de Biden, aurait exprimé des doutes sérieux quant à la viabilité de sa candidature. Selon des sources proches de l’ancien président, Obama estimerait que Biden devrait « évaluer sérieusement » s’il est en mesure de poursuivre la course à la présidence.

Cette révélation, si elle venait à être confirmée, représenterait un séisme au sein du Parti démocrate. Obama, figure charismatique et influente, a longtemps été considéré comme le plus fervent soutien de Biden. Son retrait, même partiel, pourrait être comparé à un capitaine abandonnant son navire en pleine tempête.

La pression sur Biden s’intensifie de toutes parts. Les leaders démocrates du Congrès auraient déjà sonné l’alarme lors de réunions récentes, exprimant leurs craintes quant aux répercussions de sa candidature sur les chances du parti en novembre. C’est comme si les piliers du parti commençaient à vaciller, laissant Biden de plus en plus isolé.

Malgré ce tourbillon de doutes, le président reste stoïque. Tel un boxeur sonné mais refusant de jeter l’éponge, Biden balaie les interrogations sur ses capacités et maintient être le mieux placé pour vaincre Trump. Cette détermination face à l’adversité pourrait-elle se révéler être sa plus grande force ou son talon d’Achille ?

L’ironie du sort veut que cette tempête politique coïncide avec l’isolement forcé de Biden, testé positif à la COVID-19. Cette quarantaine pourrait lui offrir un moment de répit pour réfléchir à sa stratégie, ou au contraire, accentuer son isolement politique.

La situation actuelle soulève des questions fondamentales sur la démocratie américaine. Comment équilibrer l’expérience politique avec la nécessité d’un leadership dynamique ? Le système partisan permet-il une transition en douceur si un candidat se révèle inadapté ? Ces interrogations dépassent le simple cadre de l’élection de 2024 et touchent au cœur du fonctionnement démocratique du pays.

Alors que le compte à rebours vers novembre s’accélère, le Parti démocrate se trouve à la croisée des chemins. Les prochaines semaines seront cruciales pour déterminer si Biden parviendra à redresser la barre ou si le parti devra envisager un changement de cap radical. Dans cette course contre la montre, chaque jour compte et chaque déclaration pèse lourd. L’avenir politique de Biden, et peut-être même l’équilibre du pouvoir aux États-Unis, sont en jeu.