Voitures électriques en Afrique: la Chine va réaliser un projet majeur

La révolution électrique automobile, qui a débuté dans les pays industrialisés, étend désormais son influence jusqu’au continent africain. Cette transition énergétique, symbole d’une conscience environnementale croissante, redessine le paysage de l’industrie automobile mondiale. Des constructeurs traditionnels aux nouveaux acteurs technologiques, tous se lancent dans la course à l’innovation pour proposer des véhicules plus propres et plus efficients. Cette mutation profonde ne se limite pas à la simple substitution du moteur thermique par son équivalent électrique ; elle englobe toute une refonte de l’infrastructure routière, des habitudes de conduite et même de notre rapport à la mobilité.

Au cœur de ce bouleversement global, le Kenya émerge comme un pionnier africain de la mobilité verte. Le pays vient de franchir une étape décisive en confiant à l’entreprise chinoise Moja EV Kenya la mission d’implanter 100 stations de recharge publiques pour véhicules électriques d’ici la fin de l’année 2024. Ce projet ambitieux, comparable à l’électrification des campagnes au siècle dernier, promet de transformer le visage des routes kenyanes.

Les nouvelles bornes de recharge, véritables oasis énergétiques, seront capables de redonner vie aux batteries en un temps record. Avec une puissance de 80 KW DC, elles promettent de recharger les véhicules en 15 à 30 minutes seulement. C’est comme si l’on passait du remplissage d’une citerne à eau au goutte-à-goutte à un système d’irrigation haute pression, réduisant considérablement les temps d’arrêt et augmentant l’autonomie des conducteurs.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large du gouvernement kenyan visant à verdir son parc automobile. Telle une partie d’échecs où chaque pièce a son importance, le Kenya a mis en place un ensemble de mesures incitatives : un tarif spécial pour la mobilité électrique, une réduction drastique des droits d’accise sur les véhicules électriques à seulement 10%, et même une exonération totale de TVA pour les voitures 100% électriques. Ces mesures agissent comme un aimant, attirant les consommateurs vers cette nouvelle technologie.

Les résultats de cette politique volontariste ne se sont pas fait attendre. Entre juillet et décembre 2023, le pays a enregistré un bond spectaculaire des immatriculations de véhicules électriques, avec 2 694 nouveaux modèles mis en circulation. Ce chiffre porte le total à 3 753 véhicules électriques, représentant désormais 1,62% du parc automobile kenyan. C’est comme si une petite ville entière avait soudainement décidé de passer à l’électrique.

L’implication de la Chine dans ce projet souligne l’importance croissante des partenariats internationaux dans la transition énergétique africaine. Telle une pollinisation croisée, le savoir-faire chinois en matière de technologies vertes vient féconder le terreau fertile de l’innovation kenyane. Cette collaboration pourrait bien servir de modèle pour d’autres nations africaines désireuses d’emboîter le pas de la révolution électrique.

Cependant, le chemin vers une mobilité totalement verte reste semé d’embûches. Le développement d’un réseau de recharge suffisamment dense pour couvrir l’ensemble du territoire, la gestion de la demande énergétique accrue, et la nécessité de former une main-d’œuvre qualifiée pour l’entretien de ces nouvelles technologies sont autant de défis à relever.

L’initiative kenyane, soutenue par l’expertise chinoise, marque un tournant dans l’adoption des véhicules électriques en Afrique. Elle illustre comment la convergence entre politiques publiques innovantes et partenariats internationaux peut accélérer la transition vers une mobilité plus durable. Alors que le Kenya pose les jalons d’un avenir électrique, il ouvre la voie à une transformation profonde du paysage automobile africain, promettant un horizon plus vert pour les générations futures.