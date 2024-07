Zimbabwe: l’actrice américaine Tiffany Haddish s’étonne de voir un grand supermarché propre (vidéo)

Tiffany Haddish ( Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Les stéréotypes sur l’Afrique persistent obstinément dans l’imaginaire occidental, en particulier aux États-Unis. Cette vision réductrice trouve ses racines dans une longue histoire de représentations médiatiques biaisées, d’éducation lacunaire et de manque d’exposition à la diversité du continent africain. Les Américains ont tendance à percevoir l’Afrique comme un bloc monolithique, ignorant sa richesse culturelle, économique et sociale. Ces idées préconçues dépeignent souvent le continent comme arriéré, pauvre et dépourvu d’infrastructures modernes, perpétuant ainsi des clichés datés et inexacts sur la vie quotidienne des Africains.

Une star hollywoodienne face à la réalité zimbabwéenne

L’actrice et humoriste américaine Tiffany Haddish a récemment fait le tour de la toile lors de son séjour à Harare, la capitale du Zimbabwe. Dans une vidéo largement partagée, la star exprime son étonnement face à un supermarché local, s’exclamant sur sa taille « gigantesque » et sa propreté. « Regardez ce supermarché. Ils ont un supermarché. C’est magnifique« , déclare-t-elle avec enthousiasme, tout en s’émerveillant devant la présence de canne à sucre parmi les produits proposés.

Cette réaction a suscité de vives réactions sur internet. De nombreux internautes ont ironisé sur la surprise de Haddish, la qualifiant avec humour de « première femme à découvrir un supermarché en Afrique« . D’autres commentaires plus critiques ont souligné le caractère stéréotypé de sa réaction, remettant en question les préconceptions des Américains sur le continent africain.

Déconstruction des préjugés ou maladresse culturelle ?

La vidéo de Tiffany Haddish a ouvert un débat sur la perception de l’Afrique par les Occidentaux. Certains y ont vu une tentative maladroite de déconstruire les stéréotypes, arguant que l’actrice cherchait à mettre en lumière la modernité du Zimbabwe, en contradiction avec les images souvent véhiculées par les médias occidentaux. D’autres, en revanche, ont interprété sa réaction comme révélatrice d’une ignorance profonde et persistante sur les réalités africaines.

Cette controverse souligne la nécessité d’une éducation plus approfondie et d’une représentation plus nuancée de l’Afrique dans les médias et la culture populaire occidentale. Elle met également en avant l’impact des célébrités dans la formation ou la déconstruction des perceptions culturelles à condition que ces mêmes célébrités soient bien informées.