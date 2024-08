Photo : DR

La société La Roche célèbre ses 45 ans d’existence au Bénin. Dans le cadre du lancement de ces festivités, les responsables ont eu une rencontre avec les hommes des médias. L’objectif visé est d’annoncer au public les différents programmes mis sur pied pour marquer d’un cachet spécial la célébration de ce jubilé de Vermeil. Face aux hommes des médias ce vendredi 16 août, Vincent Fleury, responsable commercial de La Roche a fait savoir qu’à l’endroit des usagers de La Roche, une tombola a été lancée.

Il s’agit d’une cagnotte de 30 millions de francs Cfa qui sera distribuée à celles et ceux qui auront le privilège de participer à ce jeu qui se déroulera du 2 septembre au 23 octobre. Le jeu tombola aura lieu pendant 45 jours ouvrés du lundi au samedi. « Il y aura 30 millions de F CFA de lots à gagner pour l’ensemble des clients. La tombola durera 45 jours ouvrés. La Roche est ouverte du lundi au samedi. Chaque jour de ces 45 jours, des lots seront gagnés », a précisé le responsable commercial de la société.

Publicité

En plus du jeu tombola, différentes caravanes sont prévues durant la période allant du 2 septembre au 23 octobre. Plusieurs grandes villes sont ciblées par cette activité. Il s’agit entre autres de la ville Cotonou, Parakou, Porto-Novo, Lokossa et bien d’autre. L’idée de cette caravane sera ainsi d’être une occasion pour cette entreprise d’aller vers ses clients dans les autres départements du Bénin autre Cotonou. Dans cette même dynamique des journées portes ouvertes sont prévues pour permettre aux usagers de mieux découvrir les gammes de produits qui sont offerts par La Roche.

« L’idée est de présenter nos matériaux, nos produits aux populations et de faire cette démarche d’aller vers elles. Actuellement, pour voir les produits de La Roche, on fait la démarche de venir à Akpakpa. La Roche va se déplacer. On ira montrer aux populations ce que nous faisons, les nouveaux produits, les nouvelles marques. On va faire savoir aussi aux populations de ces villes que nous sommes en train de fêter un anniversaire, c’est une année spéciale, un moment spécial et que si elles veulent venir nous voir en retour à Akpakpa, elles seront les bienvenues », a précisé Vincent Fleury.

La célébration des 45 ans s’achèvera lors d’une cérémonie prévue pour le 8 novembre prochain à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou. Rappelons que, La Roche une société spécialisée dans la vente de matériaux de construction, de finition et d’équipements. A sa création en 1979 par les frères Chagoury : Assad, Tony et Sayed, elle était appelée « CHAGOURY FRERES ». « Chagoury frères, c’était tout ce qui est acier et les produits de la fondation. Ensuite, La Roche a été créée en 1984 pour les produits de finition. Il y a eu une fusion dans les années 1991. Et c’est devenu une seule dénomination, LA ROCHE », peut-on retenir comme historique.