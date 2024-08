80 ans du débarquement de Provence : la France compte honorer la mémoire des Africains ayant combattu

Emmanuel Macron (Ed Alcock / MYOP)

Dans quelques heures, la Provence commémorera les 80 ans de son débarquement et la libération de la région. Des sources diplomatiques annoncent qu’un programme est mis sur pied pour marquer cet événement. Ce mois d’août est particulièrement dédié au cycle mémoriel avec deux dates en particulier : le 15 août pour les commémorations du débarquement de la Provence et de la libération de la Provence, la date du 25 août pour la libération de Paris. Mais particulièrement, la célébration du 15 août sera marquée par l’honneur qui sera rendu à trois mémoires.

Il s’agit de la mémoire franco-africaine, celle franco-française et puis d’une mémoire franco-alliée sans qu’il y ait de hiérarchie entre ces mémoires. De façon détaillée, la mémoire franco-africaine est celle qui résonne dans la composition de l’armée B. Ceci sera une occasion de se rappeler de la participation des combattants africains à cet événement majeur de la France. Dans le cadre de cette célébration, une cérémonie internationale se tiendra à Boulouris. Un hommage notamment sera rendu à l’engagement des pays africains pour libérer la France.

Publicité

La célébration de la journée du 15 août se passera en deux séquences. Dans un premier temps, il y aura l’événement de Boulouris. Plusieurs chefs d’Etats sont attendus à cet événement. L’objectif est d’honorer les soldats tombés au front au cours ces affrontements. Plusieurs anciens combattants recevront la légion d’honneur à cette cérémonie qui connaitra également la participation de vétérans africains. La deuxième séquence de la journée du 15 août est une évocation du Débarquement qui aura lieu en début d’après-midi à Toulon.

On retiendra également de tout ceci que, ce sera une occasion pour honorer particulièrement trois vétérans marocains et cinq sénégalais. Selon certaines sources proches de la diplomatie française tout le programme mis sur pied s’inscrit dans la dynamique imprimée par le président Emmanuel Macron d’œuvrer pour que cette reconnaissance soit plus au niveau de leur engagement pour la libération de la France.