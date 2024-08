9e assemblée générale annuelle de l’Apnode : Louis Vlavonou lance les travaux à Cotonou

Louis Vlavonou (Ph : SCOM Assemblée Nationale du Bénin)

Ce mercredi 28 août 2024, le président de l’Assemblée Nationale du Bénin, Louis Gbèhounou Vlavonou a précédé à l’ouverture des travaux de la 9ème Assemblée Générale du Réseau des parlementaires africains pour l’évaluation du développement (Apnode). Cette rencontre qui s’est ouverte à Azalaï Hôtel de Cotonou a lieu autour du thème : « Une décennie de renforcement des capacités des parlementaires africains pour mieux légiférer, mieux contrôler et mieux évaluer les politiques : réflexions, collaborations et perspectives ».

Pour l’actuel patron du Palais des gouverneurs de Porto-Novo, cette rencontre revêt un caractère particulier parce qu’elle marque également le 10ème anniversaire du Réseau des parlementaires africains pour l’évaluation du développement (Apnode). Ce sera ainsi selon lui, une occasion pour les participants de réfléchir sur le chemin parcouru, d’évaluer les réussites, mais également de planifier l’avenir pour renforcer davantage l’impact de l’évaluation des politiques publiques sur le développement de nos nations respectives.

Louis Gbèhounou Vlavonou a rappelé pour sa part que, le Bénin « a adopté, après un processus largement participatif, les Études Nationales de Perspectives à long Terme, Bénin 2025 dont la vision est intitulée ainsi qu’il suit : « un pays phare, un pays bien gouverné, uni et de paix, à économie prospère et compétitive, de rayonnement culturel et de bien-être social » ». Il a tout de même identifier malgré cet effort, les difficultés que rencontre son pays. Il estime ainsi que, l’efficacité des politiques publiques est une problématique majeure pour la réalisation des agendas de développement.

De son côté, le président du Réseau des parlementaires africains pour l’évaluation du développement (Apnode) a rappelé les différentes difficultés traversées par le creuset en 10 ans d’existence. Il n’a pas manqué de proposer des approches de solution face à ces difficultés. « Il nous appartient de faire le plaidoyer pour l’adhésion de tous les Etats africains à l’instar des 29 qui y sont déjà membres. De même, nous devons travailler pour l’élargissement des sections régionales et nationales, au-delà de celles du Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, du Maroc et Zimbabwe », a fait savoir le l’honorable Jérémie Adomahoun.