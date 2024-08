Accès à l’électricité au Sénégal : de grands chantiers annoncés

Photo de Nikola Johnny Mirkovic sur Unsplash

Le Sénégal progresse dans son objectif d’améliorer l’accès à l’électricité pour ses citoyens grâce à des stratégies ambitieuses soutenues par des structures comme le Millenium Challenge Account (MCA). Oumar Diop, directeur général du MCA, a récemment détaillé dans une interview l’impact significatif de l’accompagnement de son organisation sur la stratégie énergétique du pays.

Le gouvernement sénégalais a mis en place des projets d’envergure pour renforcer et moderniser son infrastructure électrique. Parmi ces initiatives, le projet de transport d’électricité se distingue par son budget conséquent de 238 milliards de francs CFA, dont 226 milliards ont déjà été engagés. Ce projet vise à améliorer l’efficacité du réseau de transport d’électricité, crucial pour garantir une distribution stable et fiable de l’énergie à travers le pays.

Publicité

En parallèle, un autre projet ambitieux a été mis en œuvre pour accroître l’accès à l’énergie, en particulier dans les zones rurales et périurbaines. Ce projet a utilisé l’intégralité des 33,7 milliards de francs CFA qui lui étaient alloués, dépassant ainsi le budget initial de 11%. Cette initiative est destinée à étendre l’accès à l’électricité dans les régions sud et centre du Sénégal, ainsi que dans plus de 350 localités, bénéficiant ainsi à plus de 12 millions de Sénégalais.

Oumar Diop a souligné l’importance de ces projets pour le développement socio-économique du Sénégal. En modernisant le réseau de transport et en augmentant l’accès à l’électricité dans les zones moins desservies, le MCA joue un rôle clé dans la transformation du secteur énergétique du pays. Les efforts sont concentrés sur la réduction des inégalités en matière d’accès à l’énergie et sur l’amélioration des conditions de vie dans les zones rurales, ce qui est essentiel pour stimuler le développement économique local et améliorer le bien-être des communautés.