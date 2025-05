Sénégal : Diomaye Faye attendu en Côte d’Ivoire, ce que l’on sait

Bassirou Diomaye Faye (DR)

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye se rendra à Abidjan les 12 et 13 mai 2025 dans le cadre d’une visite diplomatique à forte portée économique. À l’occasion de cette mission, il prendra part à l’Africa CEO Forum, une plateforme qui rassemble chaque année les figures majeures de l’économie africaine et mondiale.

Pour sa première participation à ce sommet de haut niveau depuis son élection, Diomaye Faye s’exprimera dans un contexte où le Sénégal affiche une ambition renouvelée en matière de développement économique et d’attractivité des investissements.

Publicité

Son intervention est très attendue par les milieux d’affaires du continent, à un moment où le pays multiplie les efforts pour se positionner comme un hub régional en Afrique de l’Ouest. Cette visite ne se limite pas à un exercice de visibilité. Elle illustre la volonté du président de placer la diplomatie économique au cœur de son action extérieure, en mettant en avant les opportunités du Sénégal dans des secteurs comme les infrastructures, l’énergie, l’agriculture ou les technologies.

Le choix de l’Africa CEO Forum comme plateforme d’expression témoigne d’une approche pragmatique et orientée résultats. En s’adressant directement aux décideurs économiques du continent, le dirigeant sénégalais cherche à rassurer, convaincre et mobiliser autour de sa vision d’un Sénégal moderne, stable et compétitif. Ce déplacement intervient alors que les relations économiques entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire se renforcent. Les deux pays partagent non seulement des échanges commerciaux croissants, mais aussi des intérêts communs dans des domaines clés comme les transports, les télécommunications et les énergies renouvelables.