AES : une compagnie aérienne bientôt relancée

Le gouvernement du Mali vient de prendre une décision majeure pour son secteur aérien. En effet, les premières autorités ont approuvé lors du dernier Conseil des ministres, la création de la nouvelle compagnie aérienne publique, Mali Airlines. Selon nos confrères de l’Agence Ecofin, ce projet s’inscrit dans le cadre des directives 2023 du ministère des Transports, visant à améliorer la mobilité intérieure et à répondre aux défis d’enclavement que rencontre le pays.

La création de Mali Airlines est la dernière tentative du Mali pour établir un transporteur national, succédant à l’ancienne compagnie Air Mali, qui a cessé ses activités. Le projet est considéré comme un axe principal des réformes en cours pour moderniser et renforcer le secteur des transports aériens au Mali. L’objectif est de stimuler l’économie nationale et d’améliorer l’accessibilité aux régions intérieures du pays dans un contexte de fort défi sécuritaire.

Selon les directives 2023 du ministère des Transports, le relèvement du secteur aérien est essentiel pour réduire les effets de l’enclavement géographique du Mali, qui se trouve enclavé au cœur de l’Afrique de l’Ouest, loin des grands axes commerciaux internationaux. L’absence d’une compagnie aérienne nationale a longtemps été perçue comme un frein au développement économique du pays, limitant la connectivité et les opportunités d’affaires.

La mise en place de Mali Airlines devrait contribuer à atténuer ces impacts en améliorant l’accessibilité et la mobilité au niveau national. Le gouvernement prévoit que la nouvelle compagnie aérienne pourra desservir plusieurs destinations clés à travers le pays, offrant ainsi des options de transport plus efficaces pour les citoyens et les entreprises locales. Ce développement pourrait également avoir un effet positif sur le tourisme et les investissements étrangers, en facilitant les déplacements et en favorisant une meilleure intégration économique régionale.

Le projet Mali Airlines représente une ambition de modernisation du secteur aérien malien, avec des objectifs clairs de redynamisation et de renforcement des infrastructures de transport. Le gouvernement malien espère que cette initiative permettra non seulement de créer de nouveaux emplois, mais aussi de stimuler la croissance économique et de renforcer la position du Mali comme un acteur stratégique dans la région ouest-africaine.