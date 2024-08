Affaire « Frère Hounvi » au Bénin : Le Gouvernement interpelé par des députés

Eric Houndété (Photo DR)

Le dossier Frère Hounvi appelle au parlement le gouvernement pour des explications. C’est à travers une question d’actualité adressé au gouvernement par le parti d’opposition Les Démocrates et portée par le vice-président du part, le député Eric Houndété. « Dans une opération commando, le compatriote Steeve Amoussou, Frère Hounvi de son nom de chroniqueur, a été enlevé en terre togolaise, dans la nuit du lundi 12 Août 2024, dans un faubourg de Lomé. Des différents recoupements, ce kidnapping aurait été conjointement mené par les services de renseignements et la police républicaine du Bénin, sans aucune collaboration avec les autorités togolaises, en violation flagrante de toutes procédures judiciaires et des exigences réglementaires », lit – on dans l’introduction de la question d’actualité.

Selon le député Eric Houndété et ses collègues, agissant ainsi, le pouvoir de la Rupture s’est une fois encore illustré dans un scénario à la western, à travers un acte à fort relent d’incident diplomatique, entre le Bénin et notre voisin de l’Ouest. « Cet acte du gouvernement, au regard des instruments normatifs internationalement reconnus en la matière, suscite des inquiétudes et de graves interrogations », affirment-ils. C’est pourquoi conformément à l’article 110 du Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale, le gouvernement est appelé à fournir des explications à la Représentation nationale, à travers cinq différentes question.

Publicité

1-​Les autorités de la République sœur du Togo ont-elles été informées et/ou associées à ce Kidnapping du compatriote Steeve Amoussou, sinon pourquoi ?

2-​Alors que le Benin gère difficilement les conséquences des relations devenues exécrables avec nos voisins du Niger et du Burkina, cet acte constitutif d’incident diplomatique majeur ne mettrait-il pas en péril les relations entre le Bénin et le Togo ?

3-​Quels sont les fondements juridiques de cet acte perpétré par le pouvoir de la rupture en allant enlever nuitamment en terre étrangère un compatriote ?

4-​Si tant est que la justice du pays a des motifs d’accusation valables contre le compatriote Steeve Amoussou, pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas pris l’option d’une procédure régulière suivant les instruments juridiques internationaux ?

Publicité

5-​Quelle image du Bénin le gouvernement projette-t-il à la face du monde en allant délibérément violer la franchise et la sécurité intérieure d’un état souverain ?

Après l’interpellation du député Woroukoubou Habibou sur les décès en prison et les détentions provisoires illégales (à lire ici), l’équipe de Patrice Talon devra donc s’apprêter aussi à répondre de la situation concernant Steeve Amoussou Alias Frère Hounvi devant la représentation nationale.