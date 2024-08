Afrique : ce grand groupe japonais investit dans une usine automobile

Toyota (photo DR)

L’Afrique du Sud continue de renforcer sa position dans l’industrie automobile, en mettant en œuvre diverses initiatives pour attirer des investissements de grande envergure et stimuler l’intégration locale dans la production. Le gouvernement sud-africain a placé le secteur automobile au cœur de sa stratégie de développement économique, encourageant les entreprises à augmenter la part des contenus locaux dans leurs chaînes de production.

C’est dans ce contexte que Toyota Tsusho Africa, filiale de la célèbre marque automobile japonaise, et Ogihara Thailand Corporation Ltd ont inauguré le 22 août une usine de fabrication de composants automobiles en Afrique du Sud. Cette installation représente un investissement de 1,1 milliard de rands, soit environ 61 millions de dollars et témoigne de la volonté croissante de faire de l’Afrique du Sud un acteur majeur dans l’industrie automobile mondiale.

Située sur un site de 32 000 m² au sein de la zone économique spéciale de Dube TradePort (DTP) à Durban, la nouvelle usine se consacrera à la production de composants en acier, destinés aux carrosseries des véhicules fabriqués localement par Toyota South Africa Manufacturing. Cette infrastructure moderne marque un jalon significatif dans la stratégie de Toyota visant à accroître la valeur ajoutée locale dans ses opérations sud-africaines.

L’initiative s’inscrit pleinement dans les politiques nationales visant à intégrer davantage de contenu local dans les processus de fabrication, renforçant ainsi la compétitivité de l’industrie automobile sud-africaine sur la scène internationale. La mise en place de cette usine n’est pas seulement une preuve de la confiance des investisseurs étrangers dans le potentiel du marché sud-africain, mais également un signe de l’engagement continu du pays à soutenir et à développer son industrie manufacturière.

L’implantation de cette nouvelle usine à Durban, une des principales villes portuaires du pays, devrait également générer des retombées économiques positives pour la région, notamment en termes de création d’emplois et de transfert de compétences. L’infrastructure de pointe permettra en outre d’améliorer la chaîne d’approvisionnement locale, tout en favorisant l’émergence de nouvelles opportunités pour les entreprises locales.

Le développement de cette usine représente une avancée significative dans les ambitions de l’Afrique du Sud de devenir un hub automobile sur le continent. En soutenant activement l’intégration locale et en attirant des investissements internationaux de cette envergure, le pays se positionne comme un leader régional dans l’industrie automobile, avec un potentiel de croissance et de développement encore plus grand à l’avenir.