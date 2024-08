Afrique: voici les 10 pays les plus généreux (un au maghreb)

Nairobi - Kenya (Brian Siambi)

La générosité, véritable pilier des sociétés africaines, se manifeste comme une force motrice du développement communautaire et de la cohésion sociale sur le continent. Ancrée dans des traditions séculaires d’entraide et de solidarité, elle transcende les frontières ethniques, religieuses et économiques pour créer un tissu social résilient face aux défis. Cette propension au partage et à l’assistance mutuelle, souvent incarnée par des pratiques ancestrales comme l’Harambee au Kenya ou les Esusu au Nigeria, constitue un capital social inestimable. Elle permet non seulement de pallier les insuffisances des systèmes de protection sociale formels, mais aussi de renforcer les liens intercommunautaires, essentiels à la stabilité et au progrès des nations africaines.

Le Charities Aid Foundation (CAF) World Giving Index 2024 vient mettre en lumière cette réalité, en dressant un panorama édifiant de la générosité à travers le continent. Cette étude, basée sur des critères tels que l’aide aux étrangers, les dons financiers et le bénévolat, révèle une Afrique profondément engagée dans l’altruisme, malgré les obstacles économiques et sociaux auxquels elle est confrontée.

Une générosité qui défie les frontières

Au sommet de ce classement continental, le Kenya émerge comme un phare de générosité, se hissant à la deuxième place mondiale avec un score remarquable de 63 points. Ce résultat exceptionnel trouve ses racines dans la pratique de l’Harambee, un concept swahili qui prône l’union des forces pour le bien commun. Cette philosophie imprègne profondément la société kényane, où 82% des adultes déclarent avoir aidé un étranger, tandis que plus de la moitié de la population s’engage dans des activités de bénévolat ou de don financier.

La Gambie et le Nigeria complètent le podium africain, se classant respectivement aux 4ème et 5ème rangs mondiaux. Ces performances illustrent la prévalence de systèmes d’entraide traditionnels, tels que les Esusu nigérians, qui continuent de jouer un rôle crucial dans le tissu social de ces nations. Ces mécanismes de solidarité financière informelle constituent de véritables remparts contre la précarité, tout en renforçant les liens communautaires.

L’Afrique de l’Ouest: un bastion de solidarité

La région ouest-africaine se distingue particulièrement dans ce palmarès de la générosité. Outre la Gambie et le Nigeria, le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone et le Ghana figurent tous dans le top 10 africain. Cette concentration géographique de nations généreuses témoigne d’une culture de l’entraide profondément enracinée, qui transcende les frontières nationales et les différences linguistiques.

Le Libéria, par exemple, se démarque par un taux de bénévolat impressionnant de 58%, le plus élevé du continent. Ce phénomène s’explique en partie par la résilience d’une population ayant traversé des périodes de conflit, et qui a développé des mécanismes d’entraide robustes pour surmonter l’adversité. De même, la Guinée et la Sierra Leone, malgré leurs richesses minérales, voient dans la générosité un moyen de compenser les inégalités économiques et de renforcer le tissu social.

Le cas particulier du Maghreb

La Libye, seul représentant du Maghreb dans ce top 10, offre un contraste saisissant. Malgré les turbulences politiques récentes, le pays maintient un niveau élevé de générosité, notamment en termes d’aide aux étrangers (72% des adultes). Cette performance s’enracine dans les traditions bédouines d’hospitalité, profondément ancrées dans la culture libyenne. Toutefois, le faible taux de bénévolat (25%) souligne les défis auxquels fait face la société civile dans un contexte politique instable.

Le cas du Maroc, bien que ne figurant pas dans le top 10, mérite une attention particulière. La réponse exceptionnelle de la population marocaine au séisme dévastateur de septembre 2023 illustre la capacité de mobilisation rapide et massive des communautés face à l’adversité. L’augmentation spectaculaire des dons (de 2% à 18%) et du bénévolat (de 8% à 16%) en l’espace d’une année témoigne d’une solidarité latente, prête à se manifester en cas de besoin urgent.

Cette analyse du paysage de la générosité en Afrique révèle un continent riche en traditions d’entraide, capables de s’adapter aux défis contemporains. Elle souligne également l’importance de soutenir et de structurer ces élans de solidarité pour en faire de véritables leviers de développement durable. Les gouvernements et les organisations de la société civile ont un rôle crucial à jouer dans la canalisation de cette générosité, afin qu’elle puisse contribuer efficacement à l’amélioration des conditions de vie des populations et au renforcement de la cohésion sociale à travers le continent.

Voici le top 10 des pays africains les plus généreux selon le CAF World Giving Index 2024 :

Kenya (2ème mondial, 63 points) Gambie (4ème mondial, 61 points) Nigeria (5ème mondial, 60 points) Liberia (12ème mondial, 52 points) Guinée (13ème mondial, 52 points) Sierra Leone (31ème mondial, 47 points) Ghana (34ème mondial, 46 points) Éthiopie (38ème mondial, 45 points) Tchad (41ème mondial, 44 points) Libye (43ème mondial, 44 points)

Ce classement reflète les scores obtenus par ces pays en combinant trois critères : l’aide apportée à un étranger, les dons d’argent et le bénévolat.