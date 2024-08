Afrique: ce pays va bientôt introduire 3 vaccins

Photo d'illustration : pixabay

Le ministère de la Santé publique du Tchad a annoncé une initiative majeure visant à renforcer la protection sanitaire de sa population. Selon une circulaire officielle publiée mercredi, le pays s’apprête à introduire trois nouveaux vaccins ciblant des maladies qui affectent particulièrement les enfants : le paludisme, le pneumocoque et la diarrhée à rotavirus.

Cette décision intervient dans un contexte où le paludisme demeure un problème de santé publique majeur au Tchad. En 2023, cette maladie a causé 2 864 décès chez les enfants, se positionnant comme la principale cause de consultation et d’hospitalisation dans le pays.

Le déploiement de ces vaccins suivra une approche stratégique. Le vaccin antipaludique sera d’abord introduit dans 25 districts prioritaires, avant d’être progressivement étendu à d’autres provinces. Cette méthode permettra d’évaluer l’efficacité du programme et d’ajuster les stratégies si nécessaire. En revanche, les vaccins contre le pneumocoque et le rotavirus seront immédiatement disponibles sur l’ensemble du territoire national.

Pour assurer le succès de cette campagne, le ministère de la Santé publique a sollicité l’implication active des autorités sanitaires locales. Les délégués provinciaux et les médecins chefs de districts sont appelés à organiser des activités de mobilisation sociale. Ces actions visent à informer et sensibiliser la population sur l’importance de ces nouveaux vaccins, favorisant ainsi leur acceptation et leur utilisation.