Afrique du Nord : 250 millions € pour optimiser le métro de cette ville

L’Égypte s’engage résolument dans la modernisation de son secteur des transports, avec un accent particulier sur le transport ferroviaire. Sous la direction du président Abdel-Fattah Al-Sissi, le pays met en œuvre une série de projets ambitieux visant à transformer l’infrastructure ferroviaire, autrefois synonyme de retards et d’accidents fréquents, en un modèle d’efficacité et de sécurité.

Récemment, le gouvernement égyptien a annoncé la signature d’un accord de prêt de 250 millions d’euros avec la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (BAII), destiné à moderniser le métro électrique d’Alexandrie. Cette somme représente une partie d’un investissement total de 1,5 milliard d’euros, également financé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Agence française pour le développement (AFD). Ces fonds permettront non seulement de moderniser les infrastructures existantes, mais aussi d’acquérir de nouveaux véhicules ferroviaires électriques, remplaçant ainsi la flotte actuelle fonctionnant au diesel.

Cette initiative s’inscrit dans une vision plus large du pays arabe visant à faire passer son réseau de transport ferroviaire à une nouvelle ère d’écomobilité. En misant sur des solutions de transport durable, le pays souhaite non seulement réduire son empreinte carbone, mais aussi améliorer la qualité de vie de ses citoyens en offrant des alternatives de transport plus sûres et plus modernes. Le métro d’Alexandrie, l’une des lignes les plus anciennes d’Afrique du Nord, sera au cœur de cette transformation, devenant un symbole du renouveau du secteur ferroviaire égyptien.

Mais les ambitions de l’Égypte ne s’arrêtent pas là. Le gouvernement a également dévoilé des plans pour la construction de plusieurs lignes à grande vitesse (TGV), de tramways et de skyways, intégrant ainsi diverses formes de transport ferroviaire dans un réseau cohérent et interconnecté. Ces projets visent à répondre à la demande croissante de transport dans un pays où la population ne cesse de croître, tout en réduisant la congestion des routes et en favorisant une mobilité urbaine plus durable.

Par ailleurs, l’Égypte envisage de devenir un acteur clé sur la scène internationale en matière de transport ferroviaire. Le pays prévoit de construire des unités de production locale pour la fabrication de matériel ferroviaire, avec pour objectif non seulement de renforcer son parc domestique, mais aussi de se positionner en tant qu’exportateur de trains, de pièces de rechange et d’autres composants ferroviaires. Cette stratégie pourrait permettre au pays de devenir un leader régional dans le domaine des technologies ferroviaires, tout en créant des emplois et en stimulant son économie.