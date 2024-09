Maghreb : cet état envisage de construire des dizaines de gares

Photo d'illustration: Unsplash

Dans le cadre des préparatifs pour la Coupe du monde 2030, l’Office national des chemins de fer (ONCF) prévoit la construction de 20 nouvelles gares pour les trains régionaux rapides (RER). Ce vaste projet sera réalisé dans les régions de Casablanca-Settat (10 nouvelles gares), Rabat-Salé-Kénitra (8) et Marrakech-Safi (2).

Parmi les nouvelles gares de la région Rabat-Salé-Kénitra, on comptera trois gares dans la préfecture de Skhirat-Témara (Aïn Aouda, Tamesna et Aïn Atiq), une dans la préfecture de Rabat (quartier Hay Ryad), deux dans la préfecture de Salé (Bouknadel et Technopolis) et une dans la province de Kénitra. De plus, l’ancienne gare de Kénitra-ville, actuellement fermée, sera réhabilitée.

Afin de moderniser sa flotte de trains et d’assurer le transport le long de la ligne à grande vitesse vers Marrakech, ainsi que le service de proximité RER dans les régions de Casablanca et Rabat, l’ONCF a lancé un appel d’offres pour l’acquisition de 168 trains, dont 18 à grande vitesse. La réception de ces nouveaux équipements s’étalera sur 4 ans, de 2027 à 2030, et une institution spéciale sera créée pour en assurer la maintenance. Ce vaste projet d’infrastructures ferroviaires s’inscrit dans les préparatifs du Maroc pour accueillir la Coupe du monde de football en 2030.