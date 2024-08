Afrique: la Russie mise sur ce pays pour développer davantage sa présence

© Unsplash/Sam Oxyak

La Russie explore de nouvelles opportunités commerciales en Afrique, avec un intérêt particulier pour la Tanzanie. Andreï Avetissian, ambassadeur russe en Tanzanie, a récemment partagé sa vision stratégique pour renforcer la présence économique de son pays sur le continent africain.

L’ambassadeur souligne les atouts géographiques uniques de la Tanzanie. Sa position stratégique, offrant un accès direct à l’océan Indien et aux routes maritimes vers l’Asie du Sud-Est et le sud de l’Afrique, en fait un candidat idéal pour devenir un centre commercial majeur. Cette localisation avantageuse s’accompagne d’une stabilité politique appréciable et d’une volonté manifeste du gouvernement tanzanien d’attirer les investissements étrangers.

Les projets envisagés par la Russie pour concrétiser cette vision sont multiples. Une option serait de participer à la construction d’un nouveau port à Bagamoyo, pour lequel les autorités tanzaniennes recherchent activement des investisseurs. Alternativement, Moscou pourrait opter pour l’utilisation et le développement des infrastructures portuaires existantes à Tanga, Mtwara et Dar es Salaam.

Il est important de noter que la Russie n’est pas seule à s’intéresser au potentiel économique de la Tanzanie. D’autres acteurs internationaux, tels que les Émirats arabes unis, l’Inde et la Chine, ont déjà engagé des investissements significatifs dans le pays. Cette concurrence internationale souligne l’attractivité croissante de la Tanzanie sur la scène économique mondiale.

La stratégie russe en Tanzanie s’inscrit dans une dynamique plus large de diversification des partenariats économiques et d’expansion de l’influence de Moscou en Afrique. En misant sur le développement d’un hub commercial en Tanzanie, la Russie cherche à établir une présence durable et à renforcer ses liens avec le continent africain.