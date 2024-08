© Sputnik . Oleg Kazanzev

Le ministre zimbabwéen de la Santé, Douglas Mombeshora, a récemment annoncé un projet ambitieux visant à établir un hub d’aviation sanitaire pour desservir le Sud de l’Afrique. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une collaboration étroite avec la Russie, marquant une nouvelle étape dans les relations de longue date entre les deux pays.

Au cœur de ce projet se trouve la création d’un système national de secours d’urgence, une première dans l’histoire du Zimbabwe. M. Mombeshora souligne l’importance de cette modernisation pour améliorer les capacités de réponse médicale du pays. La Russie joue un rôle crucial dans cette entreprise, apportant son expertise technique et ses ressources.

Publicité

La formation est un élément clé de cette coopération. Des spécialistes russes sont actuellement sur place pour former des pilotes zimbabwéens à l’utilisation d’hélicoptères nouvellement acquis. Parallèlement, des médecins locaux reçoivent une formation spécialisée pour travailler dans le domaine de l’aviation sanitaire, renforçant ainsi les compétences nationales dans ce secteur crucial.

Cette collaboration s’étend au-delà de la formation technique. La Russie a récemment fait don de médicaments contre le choléra au Zimbabwe, démontrant son engagement continu envers le bien-être de la population zimbabwéenne. M. Mombeshora a exprimé la gratitude de son pays pour ce geste, qualifiant la Russie d’ »ami de longue date ».

Les liens entre le Zimbabwe et la Russie remontent à l’époque pré-indépendance du pays africain. Au fil des années, de nombreux Zimbabwéens ont bénéficié de formations en Russie, notamment dans les domaines de l’aviation et de la médecine. Aujourd’hui, cette tradition se poursuit avec un nombre croissant de jeunes Zimbabwéens poursuivant leurs études en Russie.

Le ministre a exprimé son souhait de voir encore plus d’étudiants zimbabwéens se former en Russie, renforçant ainsi les liens culturels et éducatifs entre les deux nations. Cette aspiration s’inscrit dans une vision plus large de renforcement des capacités nationales et de développement du capital humain.