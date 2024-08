Aéronautique au Maghreb: ce pays veut doubler le nombre d’emplois

Photo Pixabay

Le secteur aéronautique demeure un pilier stratégique pour de nombreux pays émergents, offrant des opportunités de croissance économique, de développement technologique et de création d’emplois qualifiés. Cette industrie de pointe permet aux nations en développement de se positionner sur l’échiquier mondial de l’innovation et de la haute technologie. Elle favorise également le transfert de compétences, stimule la recherche et le développement, et contribue à l’émergence d’un écosystème industriel sophistiqué. Pour ces pays, l’aéronautique représente un vecteur de modernisation et de diversification économique, leur permettant de réduire leur dépendance aux secteurs traditionnels et d’intégrer des chaînes de valeur globales à forte valeur ajoutée.

Le Maroc, un acteur ambitieux de l’industrie aéronautique

Dans cette course à l’excellence aéronautique, le Maroc se démarque par son ambition et sa détermination. Le royaume chérifien a fait de ce secteur une priorité nationale, alignée sur la vision du roi Mohammed VI. Cette stratégie porte ses fruits, comme en témoigne la récente déclaration de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, lors du Salon aéronautique international de Farnborough. Le Maroc vise à doubler le nombre d’emplois dans le secteur d’ici 2030, un objectif audacieux qui témoigne de la confiance du pays dans son potentiel aéronautique.

Cette ambition repose sur des fondations solides. Le Maroc a su se positionner comme un acteur incontournable de l’industrie, démontrant ses capacités à tous les niveaux de la production. Le pays capitalise sur ses atouts : une main-d’œuvre qualifiée, une compétitivité logistique et industrielle, et une expertise technique en constante évolution. Ces forces ont convaincu de nombreuses entreprises internationales de s’implanter ou d’étendre leurs activités sur le sol marocain, créant un cercle vertueux d’investissements et de développement des compétences.

Une stratégie de montée en gamme et de souveraineté industrielle

L’ambition marocaine ne se limite pas à la simple augmentation quantitative des emplois. Le pays s’engage dans une véritable montée en gamme de son industrie aéronautique. Cette évolution qualitative vise à positionner le Maroc sur des segments à plus forte valeur ajoutée de la chaîne de production aéronautique mondiale. Cette approche s’inscrit dans une vision plus large de souveraineté industrielle, cherchant à renforcer l’autonomie technologique du pays tout en créant des emplois de qualité pour sa jeunesse talentueuse.

Pour concrétiser cette vision, le Maroc mise sur la formation et l’outillage de ses jeunes talents. Le pays adapte ses programmes éducatifs et de formation professionnelle pour répondre aux besoins spécifiques de l’industrie aéronautique. Cette approche proactive permet d’assurer une adéquation entre les compétences des diplômés et les exigences d’un secteur en constante évolution technologique.

Un écosystème aéronautique en pleine expansion

L’ambition marocaine ne se limite pas aux frontières nationales. Le pays cherche activement à renforcer sa position sur la scène internationale de l’aéronautique. L’organisation du sixième Marrakech Air Show, prévu à partir du 30 octobre prochain, illustre cette volonté. Cet événement d’envergure internationale offre une vitrine exceptionnelle pour l’industrie aéronautique marocaine et renforce les liens avec les acteurs majeurs du secteur à l’échelle mondiale.

La participation du Maroc au Salon de Farnborough, avec un pavillon dédié de 180 m², témoigne également de cette stratégie d’ouverture et de rayonnement international. Ces initiatives permettent au pays de mettre en avant son expertise, d’attirer de nouveaux investissements et de consolider ses partenariats existants.

La présence conjointe de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), du Groupement des Industries Marocaines Aéronautiques et Spatiales (GIMAS) et des ministères concernés démontre une approche coordonnée et cohérente pour promouvoir le secteur aéronautique marocain à l’international.

L’ambition marocaine dans le domaine aéronautique représente un pari sur l’avenir. En misant sur l’innovation, la formation et l’attractivité de son territoire, le Maroc se positionne comme un hub aéronautique majeur pour la région et au-delà. Cette stratégie, si elle porte ses fruits, pourrait non seulement transformer le paysage industriel du pays mais aussi servir de modèle pour d’autres nations émergentes cherchant à développer des industries de pointe. Le défi est de taille, mais l’enthousiasme et l’engagement des acteurs publics et privés laissent présager un avenir prometteur pour l’aéronautique au Maroc.