Afrique : les 10 pays avec les plus importantes réserves d’or (2024)

Des lingots et minerais d'or

Les réserves d’or sont devenues un pilier stratégique pour les économies africaines, jouant un rôle essentiel dans la gestion et la diversification des avoirs nationaux. Selon le dernier rapport du Conseil mondial de l’Or (CMO), l’Algérie se hisse en tête de liste parmi les pays africains, avec une réserve impressionnante de 173,56 tonnes d’or. La Libye et l’Égypte complètent le trio de tête, détenant respectivement 146,65 tonnes et 126,57 tonnes.

L’intérêt pour l’or s’est intensifié en Afrique dans le sillage de la volatilité des marchés financiers mondiaux et des incertitudes économiques. L’or est perçu comme une valeur refuge, une alternative à la détention de devises étrangères, en particulier le dollar américain. Cette tendance répond à un besoin croissant de se prémunir contre les fluctuations des taux de change et les risques inhérents aux placements financiers traditionnels.

À l’échelle mondiale, les États-Unis dominent largement le classement avec un stock d’or colossal de 8 133 tonnes, suivis par l’Allemagne, l’Italie, la France, et la Russie. Avec respectivement 3 352 tonnes, 2 452 tonnes, 2 437 tonnes, et 2 336 tonnes, ces pays consolident leur position comme principaux détenteurs d’or. La Chine, avec 2 264 tonnes, occupe la sixième place. Cette concentration d’or dans les économies développées souligne l’importance accordée à l’or comme composante essentielle des réserves nationales.

Pour de nombreux pays africains, la constitution de réserves d’or répond non seulement à des impératifs de sécurité financière, mais aussi à un désir de réduire la dépendance vis-à-vis des monnaies étrangères. En intégrant l’or à leurs réserves, ces pays peuvent équilibrer leurs actifs, protéger leurs économies des chocs extérieurs et stabiliser leur balance des paiements. Cette stratégie de diversification est particulièrement pertinente dans un contexte où les marchés mondiaux subissent des fluctuations importantes et où les risques géopolitiques s’accentuent. Découvrez ci-dessous le top 10 des pays africains avec les plus importantes réserves d’or.