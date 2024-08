Afrique : un investisseur turc annonce une importante usine

© Photo d'illustration DR

Le potentiel du secteur sidérurgique en Angola continue d’attirer les convoitises des investisseurs internationaux, et parmi eux, le géant turc Tosyali Holding. Le groupe, reconnu mondialement pour son expertise dans l’industrie sidérurgique, s’apprête à marquer une nouvelle étape dans son expansion en lançant une usine sidérurgique en Angola, en partenariat avec la compagnie pétrolière nationale, Sonangol.

Cette initiative, officialisée par un communiqué du 15 août, témoigne de l’engagement de Tosyali Holding à contribuer au développement industriel de l’Angola. L’usine, dont la mise en service est prévue pour 2027, sera intégrée, de l’extraction du minerai de fer à la production de produits sidérurgiques finis. Le minerai proviendra du gisement de Cassinga, situé dans le sud-ouest du pays, une région riche en ressources naturelles. Ce site minier, avec des réserves estimées à un milliard de tonnes de minerai de fer, sera un atout stratégique pour le projet.

Tosyali Holding, fort de ses six décennies d’expérience et de son réseau mondial de près de 40 usines, apporte à l’Angola son savoir-faire technique et sa capacité à dynamiser le secteur sidérurgique. L’association avec Sonangol, acteur clé de l’économie angolaise, promet de créer des synergies bénéfiques pour l’ensemble du pays. Cette collaboration devrait permettre non seulement de valoriser les ressources locales, mais aussi de réduire la dépendance de l’Angola vis-à-vis des importations de produits sidérurgiques.

L’entrée en scène de Tosyali Holding dans le secteur industriel angolais est une nouvelle preuve du potentiel inexploité du pays. Ce projet pourrait, à terme, transformer l’Angola en un acteur majeur de la sidérurgie en Afrique, tout en stimulant la croissance économique et en créant des milliers d’emplois locaux. En investissant dans la mine de Cassinga, Tosyali Holding contribue également à redonner vie à une ressource qui n’avait pas encore été pleinement exploitée, ouvrant ainsi la voie à d’autres investissements dans le secteur.