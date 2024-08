Algérie: Tiani envoie un message au Président Tebboune

Photo DR

Le Premier ministre nigérien, Ali Mahmane Lamine Zeine, a été reçu par le président algérien Abdelmadjid Tebboune lors de sa visite en Algérie, le 13 août dernier. Cet échange a été marqué par la transmission d’un message personnel au président algérien de la part du dirigeant nigérien, le général de brigade Abdourahamane Tiani, mettant en lumière l’importance des relations bilatérales entre les deux nations.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une série de discussions approfondies visant à renforcer les liens historiques et fraternels qui unissent l’Algérie et le Niger. La visite de la délégation nigérienne, dirigée par Lamine Zeine, a souligné l’engagement mutuel à promouvoir la paix et la sécurité dans la sous-région, des enjeux cruciaux pour ces deux pays voisins partageant une longue frontière commune.

Outre son entretien avec le président Tebboune, le Premier ministre nigérien a également eu des échanges avec son homologue algérien et le président du Conseil de la Nation. Ces discussions ont débouché sur une séance de travail entre les délégations des deux pays, visant à identifier des domaines de coopération concrets dans plusieurs secteurs stratégiques.

Le volet sécuritaire a occupé une place importante dans les échanges, illustré par la rencontre entre le ministre nigérien de la Défense, Salifou Modi, et le chef d’état-major de l’armée algérienne, Saïd Chanegriha. Ce dernier a exprimé la position de l’Algérie en faveur de la résolution des problèmes africains par les Africains eux-mêmes. Il a souligné que les capacités internes des pays africains doivent être mobilisées pour faire face aux défis du continent, rejetant toute ingérence extérieure.