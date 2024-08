Après la réaction du Togo sur l’Affaire Hounvi : que fera la justice béninoise ?

succo - Pixabay

Le week-end dernier, la justice togolaise a donné l’identité de quatre Béninois qui seraient responsables de « l’enlèvement » du Béninois Steve Amoussou au Togo. Par la même occasion, elle a annoncé qu’un mandat d’arrêt international a été émis à l’encontre de ces personnes et que leurs complices croupissent en prison.

Au Bénin, il n’y a toujours aucune réaction officielle depuis l’éclatement de cette affaire qui promet encore de nombreux rebondissements les jours et semaines à venir. La question que se posent de nombreux observateurs au Bénin est : comment la justice béninoise va-t-elle gérer la suite de ce dossier ?

Selon le communiqué du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lomé, le Béninois Steve Amoussou a été appréhendé par quatre « ravisseurs » identifiés comme étant de nationalité béninoise et dont les noms de trois ont été rendus publics. Ces personnes auraient été aidées par deux complices (une Béninoise résidant à Lomé et un Togolais) actuellement sous mandat de dépôt à Lomé. Dans son communiqué, la justice togolaise a précisé avoir ouvert une information judiciaire contre ces présumés « ravisseurs » avec comme chef d’inculpation principal « enlèvement et complicité d’enlèvement et de séquestration ».

Selon une déclaration faite par son avocat Me Aboubakar Baparapé, Steve Amoussou a été remis à un agent de la police béninoise quelques heures seulement après son « enlèvement » à Lomé et placé en garde à vue. Une semaine plus tard, M. Amoussou a été présenté au Procureur spécial de la Criet, qui décide de sa mise sous mandat de dépôt avec comme chef d’accusation « harcèlement par voie électronique, initiation et publication de fausses nouvelles, provocation directe à la rébellion ». Son audience est prévue pour le 7 octobre 2024.

La polémique enfle …

Jusqu’à l’heure où nous mettons sous presse, aucune voix officielle ne s’est prononcée sur le sujet pour confirmer ou infirmer les informations révélées par la partie togolaise. Ce silence assourdissant des autorités béninoises laisse de nombreuses zones d’ombre et alimente la polémique dans l’opinion. Chacun allant de son commentaire en fonction de son obédience. Comment Steve Amoussou a-t-il atterri à Cotonou et aux mains des autorités judiciaires ? Qui sont ceux qui auraient remis Steve Amoussou aux forces de l’ordre béninoises ? N’est-il pas temps que la justice béninoise réagisse à cette information pour que cesse la polémique ? Depuis le déclenchement de cette affaire, aucune voix officielle béninoise n’est intervenue. Même le Procureur spécial de la Criet qu’on a vu faire des sorties sur des affaires moins importantes, n’a jusque-là, rien dit sur ce dossier. Les Béninois attendent patiemment d’être situés sur ce dossier.