Armement: les USA présentent le plus puissant char de combat

L’armée américaine dévoile son nouveau char, l’AbramsX. Une version revisitée et optimisée de son Abrams, qui s’impose d’ailleurs comme étant le char de combat le plus puissant au monde. Un bijou de technologie signé de General Dynamics, qui aura mis deux années à le développer.

Ce char était très attendu. En effet, ont récemment été présentées, deux versions revisitées et optimisées des chars Leclerc et Leopard. Il fallait donc que les Américains rebondissent et c’est désormais chose faite, avec leur AbramsX, signé General Dynamics. Un condensé de technologie exceptionnel, qui aura mis deux ans à sortir de terre, et qui ne manquera pas de susciter l’envie des forces armées.

Publicité

L’AbramsX, un char redoutable

Ce char AbramsX dispose d’un moteur hybride (diesel-électrique), qui a été revu et optimisé, pour permettre au char d’avancer de manière tout à fait silencieuse, malgré son incroyable vitesse de 70km/h. Du point de vue de l’armement, ce char disposera d’armes lui permettant d’anticiper et répondre aux attaques de drones, comme un canon à âme lisse XM360 de 120mm ainsi que des munitions sol-air.

Un système de direction assistée, dopé à l’intelligence artificielle, a aussi été installé. Celui-ci permet de localiser, mais aussi d’identifier et tirer sur les menaces. À cela s’ajoutent des canons ainsi qu’un système d’affichage en réalité augmentée, des caméras et autres capteurs, qui permettent de mieux quadriller le terrain. Enfin, la tourelle n’a pas besoin d’être habitée, permettant de réduire l’équipage à 3 personnes, au lieu de 4.

Une quatrième version, pour un char surpuissant

Seul problème ? Il s’agit d’un concept. Pour le moment, aucune date n’est annoncée pour le lancement d’un tel char. Les experts tablent sur l’horizon 2030 à condition toutefois que l’US Army le valide. Il ne fait toutefois quasiment aucun doute que ce sera le cas, les forces américaines ayant déjà eu accès à trois versions différentes de ce même char. La quatrième, l’AbramsX pourrait s’avérer être la plus redoutable de toutes…