Armement: les USA sortent l’artillerie lourde, voici pourquoi

Le général Lloyd Austin, chef du Pentagone. AP Photo/J. Scott Apple White

Les USA sortent l’artillerie lourde. Dans un contexte géopolitique des plus tendus, marqué par une montée vive des mots et des actions entre Téhéran et Israël, Washington a confirmé vouloir se tenir aux côtés de ses alliés. D’importantes décisions ont ainsi été prises, en interne, par la Maison-Blanche.

Nul ne sait ce qu’il va se passer d’ici aux prochaines heures, les prochains jours, dans la région du Moyen-Orient. En effet, les tensions entre Israël et l’Iran n’ont jamais été aussi vives. Si Téhéran a promis une riposte à l’attaque israélienne, poussant d’ailleurs le pays à être sur le qui-vive, le soutien américain à l’État hébreu complique les choses pour le régime iranien.

Publicité

Les USA font de grandes annonces

Et justement, Washington a confirmé avoir récemment envoyé ses navires, l’USS Abraham Lincoln et l’USS Georgia au niveau des cotes israéliennes, afin d’assurer la défense du gouvernement et des civils, si l’Iran venait à frapper. Une annonce effectuée le 11 août dernier, par le Pentagone, qui confirme, par la même occasion, vouloir rester engagée au côté d’Israël, coûte que coûte.

Dans les faits, ces deux navires voguaient d’ores et déjà en direction d’Israël, mais Lloyd Austin, ministre de la Défense, a ordonné à sa flotte d’accélérer le mouvement. Les craintes de ne pas être prêts en cas d’attaque rapide et surprise de l’Iran ont ainsi poussé Washington à prendre les devants. Le Hezbollah libanais, affilié à Téhéran, se tiendrait lui aussi prêt à frapper Israël.

Que prévoit Téhéran ?

Dans le même temps, monsieur Austin a rappelé à son homologue israélien, l’importance de rapidement trouver un terrain d’entente pour un cessez-le-feu à Gaza. Depuis le 7 octobre dernier, une guerre oppose Israël au Hamas palestinien, guerre au cours de laquelle des milliers de personnes (civils, femmes et enfants), d’un côté comme de l’autre, ont perdu la vie.