Armement : un groupe européen sort son joker contre les drones

L’avènement des drones sur les champs de bataille modernes a profondément transformé la nature même des conflits armés. Ces engins volants sans pilote, initialement conçus pour des missions de reconnaissance, se sont rapidement imposés comme des outils offensifs redoutables. Leur prolifération a bouleversé les stratégies militaires traditionnelles, obligeant les armées du monde entier à repenser leurs doctrines et leurs équipements. Les drones offrent des avantages tactiques considérables : capacité de frappe chirurgicale, absence de risque pour les pilotes, coût relativement faible par rapport aux avions de combat conventionnels. Leur utilisation intensive dans des conflits récents, notamment en Syrie, en Libye et au Haut-Karabakh, a démontré leur efficacité dévastatrice contre les blindés et l’infanterie. Cette révolution technologique a créé un déséquilibre sur le champ de bataille, poussant les industriels de la défense à développer en urgence des contre-mesures adaptées.

La menace croissante des drones FPV

L’utilisation massive de drones FPV (First Person View) dans le conflit ukrainien a particulièrement mis en lumière la vulnérabilité des forces conventionnelles face à cette nouvelle menace. Ces petits engins, pilotés à distance avec une vue subjective, se sont révélés particulièrement efficaces pour cibler les véhicules blindés. Leur faible coût de production et leur maniabilité en font des armes redoutables, capables de causer des dégâts disproportionnés par rapport à leur taille. Face à cette menace, les armées ont d’abord misé sur des solutions technologiques sophistiquées, comme le brouillage électronique. Cependant, l’apparition de drones filoguidés a rapidement limité l’efficacité de ces contre-mesures électroniques.

Le retour en grâce des armes « rustiques »

Dans ce contexte, les forces armées se tournent vers des solutions plus traditionnelles pour contrer la menace des drones. L’armée ukrainienne a ainsi commandé des fusils de chasse Escort BTS12 au fabricant turc Hatsan. Ces armes, bien que d’apparence rustique, offrent une solution pragmatique pour les équipages de véhicules blindés, principales cibles des drones FPV. En France, le ministère des Armées a également investi dans cette approche en acquérant des fusils à pompe Supernova Tactical auprès de l’entreprise Humbert CTTS. Toutefois, la portée limitée de ces armes (environ 50 mètres) reste un handicap face à des drones capables d’opérer à des altitudes bien supérieures.

L’innovation au service de la défense anti-drone

C’est dans ce contexte que le groupe Beretta Defense Technologies, via sa filiale Benelli, présente une solution novatrice : le M4 AI Drone Guardian. Cette arme représente une évolution significative dans la lutte anti-drone, combinant la robustesse d’un fusil de chasse traditionnel avec des innovations technologiques pointues. Le système « Advanced Impact » intégré au M4 AI permet d’augmenter considérablement la vitesse de sortie des projectiles, portant la portée effective de l’arme à 100 mètres. Cette amélioration, couplée à un viseur point rouge Steiner MPS 3.3 MOA, offre aux opérateurs une capacité accrue pour neutraliser les drones FPV en vol.

La polyvalence du M4 AI, disponible avec deux longueurs de canon différentes, le rend adapté aussi bien aux forces de protection qu’aux unités d’infanterie mobile.

L’introduction du M4 AI Drone Guardian illustre la capacité d’adaptation de l’industrie de la défense face aux défis émergents. Alors que le général Pierre Schill, chef d’état-major de l’armée de Terre française, suggère que la prédominance des drones FPV pourrait n’être qu’un phénomène temporaire lié au conflit ukrainien, le développement de telles contre-mesures souligne l’importance accordée à cette menace par les forces armées et les industriels. Cette innovation représente un pas important dans la course entre l’offensive et la défensive sur le champ de bataille moderne, montrant que des solutions apparemment simples peuvent apporter des réponses efficaces aux défis technologiques les plus récents.