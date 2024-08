Arrestation de Steve Amoussou : L’identité complète des commandos dévoilée par le Togo

Steeve Amoussou. Photo : DR

L’affaire Steve Amoussou n’aura visiblement pas livré tous ses secrets. Ce dimanche 25 août 2024, par le canal d’un communiqué du Procureur de la République lu dans le journal de la Télévision Nationale Togolaise, le nom de celles et ceux qui auraient contribué à cette arrestation ont été dévoilés. Même si pour l’heure, aucune réaction n’a été enregistrée dans le rang des autorités béninoises, le Togo a visiblement évolué dans le dossier. Des noms précis et les postes de celles et ceux qui seraient impliqués dans cet acte ont été donnés dans le communiqué rendu public par le média.

L’enquête a déjà permis à la justice togolaise de mettre sous mandat de dépôt deux personnes. Il s’agit dame Priscilla Temo, esthéticienne de nationalité béninoise établie à Lomé. Elle aurait servi de personne ressource et aurait renseigné les ravisseurs à localiser les appartements du sieur Amoussou et se serait servie d’appât d’après l’accusation pour attirer Steve Amoussou dans la nasse des kidnappeurs. En plus de cette dernière, une autre personne de nationalité togolaise aurait été mise sous mandat de dépôt par la justice. Les personnes dont les noms sont cités sont également visés par des mandats d’arrêts.

Selon le communiqué du procureur de la République togolaise, il s’agit entre autre du directeur général de l’Agence générale de l’Agence Nationale de la Sécurité et des Systèmes d’Informations, Ouanilo Medegan Fagla, Gbaguidi todédokpo manager de l’artiste Vano Baby. Les faits commis sur le territoire togolais seraient en violation flagrante du droit international et des règles en matière de coopération pénale international et s’analyseraient selon le procureur en l’incrimination d’enlèvement ou séquestration. Pour l’heure, les autorités béninoises ont gardé le silence sur cette affaire qui défraie la chronique.