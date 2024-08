Maghreb : cette piscine fait partie des plus extraordinaires du monde

Le Maroc s’illustre une fois de plus sur la scène internationale grâce à l’un de ses établissements hôteliers les plus prestigieux. La piscine souterraine de l’hôtel La Mamounia à Marrakech se hisse à la cinquième place du classement des piscines les plus remarquables au monde, selon le nouvel ouvrage de la journaliste Stefanie Waldek, « Swimming Pools: The World’s Best« .

Ce livre, publié par Lannoo, offre une exploration visuelle captivante des 200 piscines les plus extraordinaires de la planète. Parmi cette sélection, MailOnline Travel a mis en lumière un top 12, où La Mamounia brille par son originalité et son design exceptionnel.

Stefanie Waldek, auteure de l’ouvrage, ne tarit pas d’éloges sur l’établissement marocain : « La Mamounia est l’endroit où séjourner à Marrakech« . Ouvert en 1923, cet hôtel de 206 chambres a su traverser les époques en accueillant une clientèle de renom, hier comme aujourd’hui. Si chaque élément de l’hôtel mérite l’attention, c’est bien sa piscine souterraine qui se démarque par son caractère unique et son esthétique saisissante.

L’ouvrage de Waldek met en avant les concepts de conception novateurs et les caractéristiques singulières de ces piscines d’exception. Il sert également de guide pour les voyageurs en quête d’expériences aquatiques hors du commun, alliant architecture audacieuse et cadres spectaculaires.

Le classement révèle une diversité géographique impressionnante. En tête de liste, on trouve les trois piscines de l’hôtel St. Régis à Bora Bora, en Polynésie française. La deuxième place est occupée par la plus longue piscine à débordement des Maldives, située au Fairmont Maldives, Sirru Fen Fushia. L’imposante piscine d’Algarrobo au Chili, avec ses 8 hectares de superficie et ses 270 millions de litres d’eau salée, complète le podium.

D’autres piscines notables figurent dans ce palmarès, telles que celle du palais Taj Lake Palace en Inde, datant du XVIIIe siècle, ou encore la piscine à débordement du Zannier Hotels Omaanda en Namibie, offrant une vue imprenable sur la savane africaine.

Ce classement témoigne de l’importance croissante accordée au design et à l’expérience dans l’industrie hôtelière. La présence de La Mamounia dans ce top 12 souligne l’excellence de l’hôtellerie marocaine et son rayonnement à l’échelle internationale.