Assassinat d’Aziz Dabala : Nabou lèye se livre à cœur ouvert

Des policiers sénégalais - photo John Wessels / AFP

L’assassinat du célèbre danseur sénégalais Aziz Dabala, survenu il y a quelques jours, a plongé le monde artistique dans la stupeur et l’indignation. Ce double meurtre, incluant son cousin Waly, à Pikine Technopole, fait l’objet d’une enquête approfondie qui a déjà conduit à plusieurs arrestations. Parmi les suspects figure Nabou Lèye, une danseuse proche de la victime, dont l’implication présumée alimente les débats.

Selon les premiers éléments de l’enquête, Nabou Lèye, ainsi que six autres personnes, pourraient être placées sous mandat de dépôt. Interrogée à deux reprises, Nabou Lèye nie fermement toute participation au crime, déclarant n’avoir jamais été impliquée dans un tel acte, encore moins dans celui qui a coûté la vie à son ami Aziz Dabala. Cependant, les autorités s’appuient sur des preuves techniques pour renforcer leurs soupçons. En effet, le téléphone de Nabou Lèye a été localisé dans l’appartement de la victime au moment des faits, alors qu’elle affirme avoir dormi ailleurs cette nuit-là.

Malgré ses dénégations, la danseuse se retrouve au cœur d’une affaire criminelle qui continue de faire grand bruit au Sénégal. Les enquêteurs cherchent à élucider son rôle exact dans cette tragédie, tandis que la famille et les amis des victimes réclament justice. Pour l’heure, l’affaire reste ouverte, et les conclusions finales pourraient révéler des détails encore plus troublants sur les circonstances de ce drame qui secoue la nation