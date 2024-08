Badminton béninois : Les athlètes juniors portés en triomphe après le championnat d’Afrique

Dans l’après-midi de ce lundi 26 août 2024 à l’aéroport international Bernadin Cardinal Gantin de Cotonou, les scolaires Béninois de Badminton ont été portés en triomphes à leur descente d’avion. Ils se sont en effet fait remarquer par leur performance au championnat d’Afrique Scolaire de Badminton 2024 qui a eu lieu au Sénégal. A l’issue de cette rencontre sportive, les joueurs béninois ont réussi à hisser leur pays au rang de Vice-champion en équipe avec médaille en argent. L’équipe a obtenu la médaille de bronze en triple femme.

Avec les chants et les danses, ils ont été accueillis. Plusieurs dizaines de supporters ont également fait le déplacement vêtus d’uniforme aux couleurs du drapeau béninois. Ils sont revenus de Thiès avec plusieurs médailles après huit jours de compétition. Après la séance de danse et de photos avec le public les acteurs de ce sport ont confié leurs impressions aux hommes des médias.

« Nous sommes heureux d’avoir participé à ce championnat d’Afrique au Sénégal, nous sommes aussi contents d’être champions à l’issue de cette compétition. Nous sommes très heureux de l’accueil qui nous a été réservé. Cela montre vraiment que le peuple béninois respecte toujours ses équipes. À l’avenir, nous rêvons d’aller plus loin très loin, participer aux jeux olympiques », a fait savoir Maxime Kpokou, coach de l’équipe de Badminton du Bénin.

Dans les rangs des jeunes acteurs de ce sport, l’émotion est également très grande. C’est le cas de Krisswisnell Akododja qui a fait savoir que c’était un honneur pour elle d’être parmi les meilleurs de l’Afrique dans cette discipline sportive. Rappelons que l’équipe nationale junior de Badminton du Bénin a décroché trente-neuf médailles dont vingt-deux (22) or, dix argent (10) argent et septe (07) bronze aux championnats d’Afrique junior et Scolaire couplés avec les championnats d’Afrique de Badminton.