Batteries: une entreprise chinoise annonce une révolution 

Assemblage d'une batterie (AUDI AG)

En matière de véhicule électrique, les batteries sont le nerf de la guerre. En effet, de nombreuses questions se posent quant à leur longévité. Et aujourd’hui, les options ne sont pas nombreuses. Malheureusement, la technologie actuelle ne permet pas d’avoir accès à des batteries à durée de vie très importante.

Tesla, par exemple, assure que la durée de vie de ses voitures est de 8 ans environ, pour 193.000 kilomètres parcourus. Plusieurs études tendent toutefois à démontrer qu’en réalité, les capacités des batteries seraient moindres, avec une dégradation rapide de ces dernières, au fur et à mesure que les kilomètres défilent. Et justement, le constructeur américain pourrait bientôt avoir à faire face à un concurrent de taille.

Publicité

De nouvelles batteries, plus puissantes ?

Le groupe chinois CATL a confirmé avoir réussi à développer une batterie pouvant tenir 16 ans où 2 millions de kilomètres. Attention toutefois, l’entreprise ne garantit ses batteries, que sur 8 ans (ou 800.000 kilomètres). Cette barre des deux millions semble ainsi être une capacité maximale, plus qu’une réalité avérée, à laquelle tous les futurs conducteurs de véhicules avec les batteries CATL auront droit.

Pour en arriver là, l’entreprise a décidé de capitaliser sur le lithium, un matériau à très faible consommation. Une pellicule spéciale a ensuite été apposée sur la batterie, pour prévenir les risques de dégradation. Enfin, un électrolyte autoréparant a été développé, permettant d’effacer la moindre des petites dégradations sur ce même film. De nombreuses améliorations donc, qui portent leurs fruits.

Une révolution dans le monde de la voiture électrique

Reste à tester ces batteries, auprès du très grand public. Dans le cas où ces dernières tiendraient leurs promesses, alors les avancées observées seraient tout simplement gigantesques et conféreraient un avantage concurrentiel certain aux constructeurs et aux véhicules électriques chinois, par rapport à ce qu’il peut se faire outre-Atlantique, notamment.