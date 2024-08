Bénin : Cotonou accueille le 5ème Forum International sur la Démocratie Participative en Afrique  

Dès ce jeudi 8 août 2024, les travaux du 5ème Forum International de la Démocratie Participative en Afrique (FIDEPA 05) seront lancés à Cotonou. Par le canal d’une conférence de presse animée ce mercredi à la Mairie de Cotonou, les responsables en charge de l’Observatoire International de la Démocratie Participative (OIDP) ont exposé aux hommes des médias les tenants et les aboutissants de cette rencontre. On retient que ce forum international se tiendra autour du thème : « Citoyenneté et démocratie participative comme leviers de relance dans un contexte de crises géopolitiques, économiques et de transition ».

Le maire de la ville de Cotonou, Luc Sètondji Atropko, Président de l’OIDP Afrique qui organise le forum, a saisi l’occasion de cette conférence de presse pour repréciser davantage les objectifs. Pour lui, plus de 800 participants sont attendus dans la capitale économique du Bénin au cours de ces prochains jours. Ce 5ème Forum International de la Démocratie Participative en Afrique (FIDEPA 05) a principalement pour objectif entre autre, de consolider les acquis démocratiques et renforcer la cohésion sociale en Afrique et dans le monde ; Favoriser les échanges sur les politiques et les pratiques efficaces entre collectivités territoriales et divers acteurs de la démocratie participative ; Proposer des actions pour une relance démocratique efficace et inclusive​​.

Publicité

Le maire de la ville de Cotonou a également fait savoir que l’occasion de ce forum sera saisie pour vendre la destination Bénin. Dans ce cadre les participants auront ainsi la chance de visiter certains sites touristiques. Il s’agit par exemple du Centre agro-écologique de Songhaï à Porto-Novo, des sites de Ouidah, d’Abomey. La Zone Industrielle de Glo-Djigbé sera également visitée.

Programme du Forum

Jeudi 08 août 2024

Cérémonie d’ouverture (11h00 – 12h00) : Allocutions des représentants de l’OIDP Afrique et du Chef de l’État.

(11h00 – 12h00) : Allocutions des représentants de l’OIDP Afrique et du Chef de l’État. Conférence inaugurale (12h00 – 13h00) : CITOYENNETE ET DEMOCRATIE PARTICIPATIVE COMME LEVIERS DU DÉVELOPPEMENT DES VILLES ET TERRITOIRES.

(12h00 – 13h00) : CITOYENNETE ET DEMOCRATIE PARTICIPATIVE COMME LEVIERS DU DÉVELOPPEMENT DES VILLES ET TERRITOIRES. Panel 1 (14h30 – 16h00) : DROITS HUMAINS ET CITOYENNETÉ : UNE RÉPONSE DES VILLES ET TERRITOIRES AUX CRISES ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET GÉOPOLITIQUES.

(14h30 – 16h00) : DROITS HUMAINS ET CITOYENNETÉ : UNE RÉPONSE DES VILLES ET TERRITOIRES AUX CRISES ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET GÉOPOLITIQUES. Sessions parallèles (16h30 – 18h30) : (01) Des initiatives locales pour renforcer la résilience communautaire en réponse aux crises économiques, géopolitiques et sanitaires​​ ; (02) L’inclusion et l’égalité des droits : promouvoir la citoyenneté active pour promouvoir le développement des villes et territoires.

(16h30 – 18h30) :

Vendredi 09 août 2024

Panel 2 (09h30 – 11h00) : Innovations démocratiques pour une gouvernance inclusive.

(09h30 – 11h00) : Innovations démocratiques pour une gouvernance inclusive. Sessions parallèles (11h30 – 13h00) : (03) Participation et engagement citoyen : défis et opportunités pour des villes et territoires durables ; (04) Transparence et redevabilité dans la gouvernance démocratique : promouvoir la confiance et la légitimité.

(11h30 – 13h00) : Panel 3 (14h30 – 16h00) : PANORAMA ET DÉFIS DES BUDGETS PARTICIPATIFS.

(14h30 – 16h00) : PANORAMA ET DÉFIS DES BUDGETS PARTICIPATIFS. Sessions parallèles (16h30 – 18h00) : (05) Partage d’expériences sur le budget participatif ; (06) Mise en place du budget participatif dans une collectivité territoriale.

(16h30 – 18h00) :

Samedi 10 août 2024

Publicité

Assemblée générale (10h00 – 13h00) : Rapport de gestion et déclaration finale.

(10h00 – 13h00) : Rapport de gestion et déclaration finale. Cérémonie de clôture (16h00 – 18h00) : Allocutions et remise des trophées.

Dimanche 11 août 2024