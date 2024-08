Bénin: la contre-allée côté plage de Fidjrossè et la piste de l’ancienne route des pêches fermées

Photo d'illustration : DR

Dans le cadre de la mise en œuvre des travaux du projet d’aménagement de la plage de Fidjrossè : section Marie-Stella Adounko (12,5 km), la direction générale de la Société des infrastructures routières et de l’aménagement du territoire (Sirat) Маître d’ouvrage délégué, informe les usagers ainsi que les riverains de la plage Fidjrossè que la contre-allée-côté plage et la piste de l’ancienne route des pêches seront fermées et interdite de stationnement jusqu’au 20 décembre 2024.

Durant cette période, il est recommandé aux usagers de stationner sur la contre-allée du nord de la plage de Fidjrossè. De plus, la Sirat informe qu’une aire de stationnement a été aménagée à la descente de la bretelle menant vers le Club des Rois. Ces espaces seront indiqués pour la circonstance par des panneaux d’information déployés dans la zone des travaux. La Société des infrastructures routières et de l’aménagement du territoire (Sirat) invite les usagers de la zone concernée à faire preuve de prudence et à respecter les indications des panneaux de signalisation pour leur sécurité. La Sirat rassure les riverains de sa volonté à tout mettre en œuvre pour leur garantir de meilleurs services.